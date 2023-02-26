"واتس أب" يختبر ميزة "تحرير الرسائل" بعد إرسالها‎‎

وبحسب لقطة شاشة نشرها الموقع المذكور، للميزة المرتقبة في "واتس أب"، فإن التطبيق يخبر الطرف المستقبل بأن رسائل معدلة قد وصلته، لتعريفه بإجراء تعديل على الرسالة.

وتقول الرسالة التي تضمنتها لقطة الشاشة: "لقد تلقيت رسالة محررة، وباستطاعتك الاطلاع عليها إذا كنت تمتلك أحدث نسخة من تطبيق واتس أب".

ويقول الموقع إن تحديث نسخة التطبيق أمر ضروري؛ لأنك لن تكون قادرًا على معرفة الرسائل التي تم تحريرها من المستلم إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من التطبيق.

ويرى الموقع أن ميزة "تحرير الرسائل" إلى جانب العديد من المزايا التي سبقتها وستليها، ستعمل على تحسين تجربة المراسلة الفورية بين الأطراف المختلفة عبر التطبيق.