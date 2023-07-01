لاكتشاف أحد أهم الألغاز الكونية.. انطلاق تلسكوب "إقليدس" الأوروبي

من قاعدة كاب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، انطلق التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس/Euclid"، اليوم السبت، في مهمة تهدف للكشف عن أحد أهم الألغاز في علم الفلك.

وتتمثل المهمة في التقصي عن مادتين مظلمتين غامضتين تشكلان 95% من الكون، لكن لا تتوافر أي معطيات تقريباً عن طبيعتهما الدقيقة.

وقد انطلق القمر الاصطناعي عند الساعة 11,12 بالتوقيت المحلي (15,12 ت غ) على متن صاروخ "فالكون 9" المصنوع من شركة "سبايس إكس" الأمريكية.

واضطرت وكالة الفضاء الأوروبية إلى اللجوء للشركة المملوكة من الملياردير إيلون ماسك لإطلاق المهمة، بعد أن سحبت روسيا صواريخها من طراز "سويوز" رداً على العقوبات الغربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبعد رحلة تستمر شهراً عبر الفضاء، سينضم "إقليدس"، الذي يبلغ وزنه طنين وصممته شركة "تاليس ألينيا سبايس"، إلى التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" في نقطة مستقرة على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض تسمى نقطة لاغرانج الثانية.

ومن هناك، سيرسم "إقليدس"، الذي سُمّي على اسم مخترع الهندسة، خريطة ثلاثية الأبعاد للكون، تشمل ملياري مجرة على جزء يغطي ثلث القبة السموية.