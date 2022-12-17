باحثون يطورون تقنية تتيح للاعبي كرة القدم أفضل إستراتيجية لتسديد ركلة الجزاء

وأوضح ويلسون: "أردنا من خلال النموذج المطور الجديد معرفة كيف يمكن حتى لأفضل لاعبي كرة القدم تحسين فرصهم في النجاح في ضربات الجزاء".

وأضاف ويلسون: "غالبًا ما ركزت النماذج السابقة إما على الكرات أو حراس المرمى بشكل مستقل، لكن نماذجنا تفحص نقاط القوة والضعف في كليهما، مما يجعلها أكثر دقة وأبسط بكثير".

وقال: "من خلال مراعاة نطاق سرعات التسديد المحتملة لكل لاعب، والموقع المستهدف في المرمى، واختيار القدم، وتكنيك الركل، يقدم نموذجنا تقييمًا مفصلًا لإمكانيات تنفيذ ضربات الجزاء، ويزود اللاعبين بمجموعة من الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها ضد حراس مرمى مختلفين".

وتابع ويلسون: "على سبيل المثال، قد يكون للاعب إستراتيجية مختلفة ضد حارس مرمى متوسط يميل إلى التحرك 200 مللي ثانية قبل ركل الكرة مقارنة بحارس مرمى يميل إلى التحرك لاحقًا".

وشدد على أن "ركلات الجزاء هي الطريقة الوحيدة الأكثر أهمية لتسجيل هدف في كرة القدم". مؤكدًا أنه "من مصلحة أي مدرب تحليل نقاط القوة والضعف في كل من تسديد ضربات الجزاء كما فعلنا في دراستنا، لتحديد إستراتيجيتهم المثلى، يستغرق الأمر بضع جلسات تدريبية فقط، ويمكن أن يحدث فرقًا في مباراة كبيرة".