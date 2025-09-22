لتجربة ألعاب أكثر ذكاءً.. مايكروسوفت تبدأ طرح "Gaming Copilot"

بدأت مايكروسوفت طرح النسخة التجريبية من مساعد الألعاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي Gaming Copilot على أجهزة ويندوز 11، وذلك للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

وتصف الشركة الميزة الجديدة بأنها رفيق ألعاب شخصي، حيث ستتوفر أيضًا لمستخدمي تطبيق Xbox Mobile على أجهزة أبل وأندرويد اعتبارًا من الشهر المقبل.

طريقة الاستخدام

لاستخدام الميزة على جهاز الكمبيوتر، يحتاج اللاعبون أولًا إلى تثبيت تطبيقXbox PC ، بعد ذلك، يمكنهم فتح شريط الألعاب Game Bar عبر الضغط على مفتاح شعار "Win+G"، ثم العثور على أيقونة Gaming Copilot في شريط الصفحة الرئيسية المنبثقة والنقر عليها، وتسجيل الدخول باستخدام حسابXbox .

ويوفر المساعد الجديد عدة وظائف، منها الوضع الصوتي Voice Mode لمساعدة اللاعبين في المهام داخل الألعاب، واقتراح ألعاب جديدة، ومتابعة الإنجازات وتاريخ اللعب، والمزيد من المزايا التفاعلية.

وقالت مايكروسوفت إن ميزة Gaming Copilot تعتبر خطوة رئيسية في رحلتها لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاعبين، حيث توفر توصيات ومساعدات ورؤى وغيرها.

وأضافت أن اللاعبين على الحواسيب سيبدؤون برؤية الميزة مدمجة مباشرة في Game Bar، قبل أن تتاح لمستخدمي تطبيق Xbox على الأجهزة المحمولة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون في استخدام مساعدGaming Copilot حذفه من قائمة الأدوات عبر الدخول إلى الإعدادات بعد الضغط على "Win+G".

تاريخ الاختبارات

بدأت مايكروسوفت اختبار الميزة لأول مرة في أيار/مايو الماضي تحت اسم Copilot for Gaming مع مجموعة من مختبري النسخ التجريبية على أجهزة iOS وأندرويد.

ثم توسع الطرح في شهر أغسطس/آب الماضي لمستخدمي Xbox Insiders المشاركين في PC Gaming Preview الذين لديهم تطبيق Xbox مثبتًا على أجهزتهم.

كما قامت مايكروسوف بتوسيع مهام Copilot ليشمل تطبيقات أخرى مثل File Explorer وWord وExcel وPowerPoint وOutlook وOneNote لمشتركي Microsoft 365.

وأعلنت الشركة مؤخرًا أن برنامج Notepad سيحصل على قدرات كتابة نصوص مدعومة بالذكاء الاصطناعي على أجهزة Copilot+ بنظام ويندوز 11.