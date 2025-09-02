غوغل تشدد الرقابة.. لا مكان للتطبيقات غير الموثقة على أندرويد

لطالما اعتبر العديد من مستخدمي أندرويد إمكانية تثبيت التطبيقات غير المعتمدة أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لصعوبة القيام بذلك على نظام iOS، ومنحهم حرية أكبر في استخدام أجهزتهم. ولكن، يبدو أن أندرويد قد انتهى عهده كنظام تشغيل يلبي رغبة هؤلاء الأشخاص.

فجميع التطبيقات يجب أن تأتي من مطورين معتمدين الآن. بمعنى آخر، سيتم إلغاء إمكانية التحميل الجانبي للتطبيقات من مطورين غير معتمدين يعملون خارج متجر غوغل بلاي الرسمي.

طرق تحقُّق صارمة

شرحت غوغل هذا القرار في منشور على مدونتها، مؤكدة رغبتها في ضمان أن يكون كل مطور تطبيقات أندرويد معتمدًا، وليس جهة خبيثة، بغض النظر عن مصدر تطبيقاته. وفقًا لغوغل، لا يختلف التحقق من هوية المطورين عن التحقق من هوية الأشخاص في المطار. وقد يكون هذا صحيحًا، حيث من المحتمل أن تجد العديد من هذه التطبيقات طرقًا قوية للتحقق من صحتها بموجب القواعد الجديدة.

ولكن من الصحيح أيضًا أن هذا كان فرقًا كبيرًا بين نظامي أندرويد وiOS، ويمكن القول إنه أحد أبرز الفروقات لسنوات عديدة. فبينما يبدو الأمر منطقيًا بعض الشيء، ولكن من الناحية التقنية، من المحزن أن يصبح نظاما تشغيل متنافسان أكثر تجانسًا في آلية عملهما.

يذكر أنه في السابق، لم تجر غوغل سوى القليل من الرقابة على متجر غوغل بلاي أو سوق أندرويد، لكنها سعت منذ فترة طويلة إلى تحسين سمعة المنصة باعتبارها أقل أمانًا من متجر تطبيقات أبل.

فقبل سنوات، كان من الممكن نشر تطبيقات تحتوي على ثغرات أمنية حقيقية على المتجر الرسمي.

أما الآن، فهناك العديد من المراجعات وآليات الكشف للحد من انتشار البرامج الضارة والمحتوى المحظور. في حين أن متجر غوغل بلاي لا يزال غير مثالي، تزعم غوغل أن التطبيقات التي يتم تحميلها من خارج متجرها أكثر عرضة لاحتواء البرامج الضارة.