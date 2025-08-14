مزيج من الميزات.. "iOS 26" يضيف تطبيقين جديدين إلى هواتف آيفون

قررت "أبل" توسيع عدد التطبيقات المدمجة في أجهزة "آيفون" مرة أخرى عبر إضافة تطبيق "Games" و"Preview". ويحاكي كلا التطبيقين العديد من الوظائف المتوفرة سابقًا، لكنهما يضيفان ميزات جديدة أيضًا.

تطبيق ألعاب أبل

ألعاب "أبل" هو تطبيق جديد كليًا ينضم إلى تطبيقات "آيفون" الأخرى المخصصة للوسائط مثل أبل TV وميوزك وبودكاست وبوكس. ويتضمن تطبيق الألعاب الجديد عرضًا رئيسيًا حيث بحسب أبل ستقضي معظم وقتك. فستبقيك علامة التبويب الرئيسية على اتصال دائم بالألعاب التي تحبها، وتوصي بألعاب جديدة، وتسهّل عليك العودة إلى جميع ألعابك المفضّلة، وتعطيك اقتراحات مخصصة لما ستلعبه تاليًا.

كذلك ستنضم إلى الصفحة الرئيسية علامات تبويب "Arcade" و"Play Together" و"Library". وتحاكي "Arcade" إلى حد كبير نوع المحتوى الذي تراه في علامة تبويب "Arcade" في متجر التطبيقات.

من جهته يظهر "Play Together" التحديات وخيارات اللعب الجماعي وبيانات "Game Center" من أصدقائك. أما "Library"، فتحتوي على جميع الألعاب المثبتة على جهاز آيفون، بالإضافة إلى إنجازاتك والمزيد. وسيتم إطلاق تطبيق ألعاب أبل ليس فقط على آيفون، بل أيضًا على آيباد وماك هذا الخريف.

تطبيق Preview

قد يبدو "Preview" مألوفًا، إنه اسم أداة "أبل" القديمة لأجهزة ماك لعرض وتحرير ملفات "PDF" والصور. ومع نظام "iOS 26"، سيصل "Preview" إلى آيفون وآيباد لأول مرة.

وتشمل ميزات "Preview" تصفح ملفات "PDF" والصور في تطبيق مخصص، وكذلك تحرير ملفات "PDF" والصور باستخدام أدوات مثل تغيير الحجم والتدوير ومسح المستندات والتعبئة التلقائية لملفات "PDF"، وإنشاء صور جديدة.

وسيستخدم تطبيق "Preview" واجهة مستخدم متصفح المستندات الجديدة التي تم طرحها لأول مرة في نظام "iPadOS 18"، التي ظهرت أيضًا في تطبيقات أخرى مثل "Pages" و"Keynote وNumbers".