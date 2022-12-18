بعد انتقادات عالمية.. إيلون ماسك يعيد تفعيل حسابات صحفيين

وأظهر استطلاع أجراه ماسك على تويتر في وقت لاحق أن غالبية المشاركين يريدون عودة الحسابات على الفور.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر يوم السبت: "قال الناس كلمتهم، سيتم رفع تعليق الحسابات التي حددت موقعي الآن".

وجرى التحقق من إعادة تفعيل الحسابات المعلقة، التي شملت حسابات صحفيين في نيويورك تايمز وسي.إن.إن وواشنطن بوست.

ورحب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعادة تشغيل الحسابات، لكنه قال إنه لا يزال قلقا.

وكتب تورك: "يتحمل تويتر مسؤولية احترام حقوق الإنسان، يجب على إيلون ماسك الالتزام باتخاذ القرار بناء على السياسات المتاحة للجمهور التي تحترم الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير، ولا شيء أقل من ذلك".