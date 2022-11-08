ميزة القصص.. جديد تطبيق "سيغنال"

أعلنت شركة "سيغنال" إطلاق ميزة القصص (Stories) عبر تطبيقها الشهير للرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، الذي يحمل نفس اسمها، لجميع مستخدمي أنظمة "أندرويد" و"آي أو إس".

وقال موقع "تك كرانش" المعني بشؤون التقنية، إن إطلاق الميزة الجديدة رسميا، يأتي بعد أسابيع قليلة من بدء الشركة اختبارات لتجربة الميزة مع مستخدمين محددين.

وأضاف الموقع أن "الشركة تخطط لإطلاق ميزة القصص الخاصة بها على سطح المكتب قريبًا".

وكما هو الحال مع ميزة القصص في الأنظمة الأساسية الأخرى، تتيح قصص "سيغنال" للمستخدمين إنشاء ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التي تختفي تلقائيًا بعد 24 ساعة، غير أنها ستكون مشفرة من طرف إلى طرف على غرار أي خدمة موجودة بالتطبيق.

وتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي "سيغنال" خيارا يمكن من خلاله اختيار من يمكنه مشاهدة قصصهم من خلال الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بهم.

ويمكنك بذلك اختيار مشاركة قصصك مع كافة الموجودين بقائمة جهات الاتصال بهاتفك، أو أي شخص أجريت معه محادثة فردية في التطبيق، أو أي شخص قبلت طلب رسالته.

وتتيح الميزة أيضا خيار إخفاء قصتك يدويًا عن أشخاص محددين، أما إذا كنت تفضل مشاركة قصصك مع مجموعة فرعية أصغر من الأشخاص، فيمكنك إنشاء قصة مخصصة. إضافة إلى ذلك، لديك خيار مشاركة القصص بمجموعات دردشة قائمة.

ويمكن للمستخدمين كما هو الحال مع مؤشرات قراءة رسائل المحادثات (قرئت أم لم تقرأ)، وقف أو تفعيل هذا الميزة في القصص إذا كنت تريد عدم إطلاع أحد أنك شاهدت قصصه، أو من شاهد قصصك.

وأرجعت شركة "سيغنال" السبب وراء طرحها ميزة القصص وإضافتها إلى نظامها الأساسي، بأنه جاء تلبية لطلبات المستخدمين، حيث كانت الميزة من بين أكثر الطلبات شيوعا.

وفي حين تدرك "سيغنال" أن ميزة القصص لن تكون محل ترحيب من جميع مستخدمي تطبيقها، لهذا وضعت خيارا في الإعدادات لإلغاء تفعليها.

فإذا لم تكن مهتمًا بمشاهدة قصص الآخرين أو نشر قصصك الخاصة، فيمكنك إلغاء الاشتراك بالانتقال إلى إعداداتك وتحديد خيار "إيقاف تشغيل القصص" (Turn off stories).

وقالت الشركة على الرغم من أن إضافة القصص قد تبدو بمثابة تحول كبير" للتطبيق، إلا أنها تعتبرها مجرد وسيلة أخرى للمستخدمين للتواصل بشكل خاص مع الأشخاص.

وأشارت إلى أن ميزة القصص الخاصة بها ليست مصممة لمساعدة الأشخاص على إنشاء محتوى متابع أو تضخيم التفاعل، بل بدلاً ذلك، هي وسيلة لتسهيل المحادثات بين المقربين.

ويبدو أن "سيغنال" تأخرت بعض الشيء في الدخول إلى حلبة ميزة القصص التي ارتفعت شعبيتها لأول مرة عندما استخدمها سناب شات، فعلى مر الأعوام الماضية تم اعتماد ميزة القصص من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل "إنستغرام"، وتويتر، وفيسبوك، وتيك توك ولينكد إن وواتس آب.