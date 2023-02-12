سبيكة معدنية فائقة تقلل انبعاثات الكربون في محطات الطاقة

وتعاون الباحثون مع جامعة ولاية "آيوا" الأمريكية لتوظيف طابعة ثلاثية الأبعاد في تشكيل خليط معدني جديد يتمتع بوزن خفيف، يفوق المواد المستخدمة حاليا في محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مشتقات الوقود الأحفوري.

ويمكن للتقنية الجديدة أن تطور صناعة المركبات والطائرات، فضلا عن محطات توليد الطاقة وصناعة السيارات، ما يحفز الباحثين على ابتكار سبائك معدنية مشابهة.

وقال العالم آندرو كوستاس، المشارك في البحث: "كشفت دراستنا عن إمكانية تحقيق مزيج جديد من المعدن يتمتع بالمتانة وخفة الوزن ومقاومة الحرارة المرتفعة، بالاعتماد على خليط يتم تصنيعه"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أبلايد ماتيريالز تودي" العلمية، إلى أن 80% من الكهرباء المستهلكة في الولايات المتحدة لوحدها، تنتج عن محطات الطاقة الأحفورية والنووية، المعتمدة على الحرارة لتسخين المضخات وتوليد الكهرباء.

وقد يؤدي تشغيل المضخات بدرجة حرارة أعلى إلى إنتاج مزيد من الكهرباء وتقليل الحرارة الضائعة، ما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية والبيئية.