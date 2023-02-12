سبيكة معدنية فائقة تقلل انبعاثات الكربون في محطات الطاقة
تتسارع جهود الباحثين حول العالم لتقليل انبعاثات الكربون في سبيل محاربة الاحتباس الحراري الناجم عن تراكم الغازات الدفيئة في غلافنا الجوي.
وفي هذا الإطار، طور باحثون من مختبرات "سانديا" الأمريكية تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد لسبيكة معدنية فائقة تسمح لمحطات توليد الطاقة الكهربائية بتقليل انبعاثات الكربون، فضلا عن قدرتها على توليد مزيد من الكهرباء.
وتعاون الباحثون مع جامعة ولاية "آيوا" الأمريكية لتوظيف طابعة ثلاثية الأبعاد في تشكيل خليط معدني جديد يتمتع بوزن خفيف، يفوق المواد المستخدمة حاليا في محطات توليد الكهرباء المعتمدة على مشتقات الوقود الأحفوري.
ويمكن للتقنية الجديدة أن تطور صناعة المركبات والطائرات، فضلا عن محطات توليد الطاقة وصناعة السيارات، ما يحفز الباحثين على ابتكار سبائك معدنية مشابهة.
وقال العالم آندرو كوستاس، المشارك في البحث: "كشفت دراستنا عن إمكانية تحقيق مزيج جديد من المعدن يتمتع بالمتانة وخفة الوزن ومقاومة الحرارة المرتفعة، بالاعتماد على خليط يتم تصنيعه"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "أبلايد ماتيريالز تودي" العلمية، إلى أن 80% من الكهرباء المستهلكة في الولايات المتحدة لوحدها، تنتج عن محطات الطاقة الأحفورية والنووية، المعتمدة على الحرارة لتسخين المضخات وتوليد الكهرباء.
وقد يؤدي تشغيل المضخات بدرجة حرارة أعلى إلى إنتاج مزيد من الكهرباء وتقليل الحرارة الضائعة، ما يجعلها أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية والبيئية.
واستطاع الباحثون فهم الآلية الذرية التي تنتج عنها مواصفات السبيكة المعدنية، ما يسمح بتحسين عملية صناعة السبائك وإنتاج جيل جديد منها.
وتشكل تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حلا جديدا للصناعة بكفاءة أكبر وعلى نطاق واسع، نظرا لاعتمادها على أشعة ليزرية فائقة القوة لإذابة مواد الطباعة والمعادن.
وقد تطور التقنية الجديدة من صناعة الخلائط المعدنية، من خلال التحكم بنسب المعادن التي يفيد مزجها في إنتاج مواصفات جديدة غير مسبوقة.
ويعمل الباحثون على تطوير نماذج حسابية جديدة تساعد الباحثين على اكتشاف خلائط فائقة جديدة تتصف بالتعقيد وقابلية التفاعل على مستوى مجهري، فضلا عن إمكانية التنبؤ بأداء المعادن قبل صناعتها.