سهّلت غوغل على المستخدمين، أخيرا، بإزالة "محتوى التزييف العميق الصريح"، غير الموافق عليه من نتائج البحث، للحدّ من المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص من انتشار هذا النوع من المحتوى.

وأكدت أنه يجوز لها إزالة الصور ومقاطع الفيديو "الحميمية أو الصريحة"، التي تم إنشاؤها أو مشاركتها من دون موافقة أصحابها، بعد تعبئة نموذج خاص في هذا الشأن.

وأعلنت "غوغل"، في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التزييف العميق الصريح غير الموافق عليه، وستسهل إزالته من نتائج البحث.

وقالت غوغل "إنها تدرك أن انتشار المحتوى الخادش الذي تم إنشاؤه بواسطة التزييف العميق قد يكون أمرًا مزعجًا".

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تعبئة نموذج ويب خاص

إذا ظهرت صورك أو مقاطع فيديو خادشة للحياء تخصك على بحث غوغل أو صفحة ويب، فإن أسهل طريقة لطلب إزالتها من عملاق البحث هي عن طريق تعبئة نموذج "ويب خاص".

للقيام بذلك، افتح نموذج الويب غوغل، وفي خانة العناوين قم بلصق "https://support.google.com/websearch/contact/content_removal_form".

وفي الصفحة الجديدة، انقر على خيار "يحتوي المحتوى على عُري أو مواد جنسية"، ثم اختر بلد إقامتك كي تعيد غوغل توجيهك إلى نموذج مخصص لبلدك.

ومن بعدها اضغط على "Next"، وهنا ستفتح صفحة تطلب منك وصف المحتوى من خلال تحديد واحد من ثلاثة خيارات.

بعد ذلك اضغط مجددًا على "Next"، ثم سيتعيّن عليك ملء بعض المعلومات عن نفسك، بما في ذلك اسمك القانوني وعنوان بريدك الإلكتروني وتوضيح من تتصرف نيابة عنه.

ويتطلب الأمر منك أيضًا ذكر عنوان "URL"، الذي شاهدت فيه المحتوى المزيف العميق، وإرفاق لقطة شاشة، وذكر سبب رغبتك في إزالته.

بمجرد الانتهاء، انقر فوق زر "إرسال"، وستتحقق "غوغل" مما إذا كانت المعلومات صحيحة، وبعد ذلك ستتم إزالتها من نتائج البحث.

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وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن "غوغل" ستطلب توقيعك الرقمي في النموذج، وهو صالح مثل توقيعك المادي، لذا تأكد من ذكر كل شيء بوضوح وبشكل صحيح، والتحقق من المعلومات قبل الضغط على زر الإرسال.