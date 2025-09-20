logo
الكويكب "2025 FA22" يمر بأمان قرب الأرض

تعبيريةالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن كويكب "2025 FA22"، بطول نحو 300 متر، مرّ بأمان قرب الأرض، وبدأ في الابتعاد عنها. وفق موقع "روسيا اليوم".

وقال رئيس المختبر، سيرغي بوغاتشيف، إن كويكب 2025 FA22، الذي يبلغ طوله نحو 290 مترا وعرضه 130 مترا، والمدرج ضمن قائمة الأجرام الفضائية الأكثر خطورة، مرّ بأمان بالقرب من الأرض والقمر، وهو الآن يبتعد عن كوكبنا.

وأضاف، أن الكويكب تم اكتشافه في مارس/ آذار من هذا العام، واحتل لفترة وجيزة المرتبة الأولى في قائمة الأجسام الفضائية المحتملة الخطورة بحسب تصنيفات وكالة الفضاء الأوروبية. قبل يوم من أقرب اقتراب له من الأرض، انخفضت تقديرات الخطر بشكل كبير، رغم أنه لم يتم التأكد بعد بشكل قاطع من مرور الكويكب بأمان بالقرب من الأرض والقمر.

وأشار الخبير إلى أن سطوع الكويكب في السماء يزداد بسرعة بسبب مروره عبر مدار الأرض من الجانب الداخلي، أي باتجاه الشمس؛ ما جعله مضاء من الخلف.

ولفت بوغاتشيف إلى أن الكويكب سيصل إلى أعلى درجة سطوع له بين 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري، لكنه لن يكون مرئيا بمعدات هواة الفلك العادية، بل سيتطلب رصده تلسكوبات ذات فتحات قطرها 30 سم.

