ابتكار “أنيق” يساعد ضعاف البصر في تنقلاتهم (صور)

صمم إميليوس أرناس وهو مهندس تكنولوجي من لندن، جهازاً أنيقاً قابلاً للارتداء اليومي، لمساعدة ضعاف البصر على التنقل بسهولة وأمان.

وأفاد موقع PSFK الأمريكي بأن الجهاز يحمل اسم “مابتيك”، ويُمكن ارتداؤه كقلادة أو حول المعصم، ويتكون من أجهزة استشعارية بصرية صغيرة، ووحدات ردود فعل صغيرة، ويعمل عبر نظام أي فون الصوتي.

وذكر الموقع أن أجهزة الاستشعار البصري في الجهاز ترسل وحدات تغذية مرتدة إما تكون اهتزازية أو صوتية حسب طلب مستخدمه، وتوجه المستخدم نحو الطريق المطلوب باستخدام نظام تحديد المواقع GPS والذي يُوفر اتجاهات محددة خطوة بخطوة”.