ذكاء اصطناعي يكشف أزمات التنفس عبر إشارات "واي فاي"

وطوَّر المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) خوارزمية للتعلم العميق، تسمى BreatheSmart، نشرت دراسة بشأنها أخيرًا في دورية IEEE Access العلمية.

ويمكن لتلك الخوارزمية تحليل تلك التغييرات الصغيرة للمساعدة في تحديد ما إذا كان شخص ما في الغرفة يكافح من أجل التنفس باستخدام أجهزة توجيه وأجهزة Wi-Fi المتاحة بالفعل.

وفي عام 2020، أراد علماء المعهد مساعدة الأطباء في مكافحة جائحة كوفيد -19، وتم عزل المرضى، ولكن كانت أجهزة التنفس شحيحة.

ودرست الأبحاث السابقة استخدام إشارات Wi-Fi لاستشعار الأشخاص أو الحركة، لكن هذه الإعدادات غالبًا ما تتطلب أجهزة استشعار مخصصة، وكانت البيانات من هذه الدراسات محدودة للغاية.

يقول جيسون كودر قائد أبحاث المعهد في علم القياس الطيفي المشترك "عندما انقلب عالم الجميع رأسًا على عقب، كان العديد منا يفكر فيما يمكن القيام به للمساعدة، لم يكن لدينا الوقت لتطوير جهاز جديد، فكيف يمكننا استخدام ما لدينا بالفعل؟".