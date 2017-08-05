“فيسبوك” يطور أسلوب الترجمة الفورية باستخدام الخلايا العصبية

كشف موقع “فيسبوك” عن اتباعه أسلوبًا جديدًا في عملية الترجمة الفورية للمنشورات والتعليقات على خدمته الاجتماعية العملاقة، وفقًا لما نشره موقع “ذا فيرغ التقني”.

وقالت الشبكة الزرقاء، إنها تعتمد على الشبكات العصبية في عملية الترجمة، فبدلًا من ترجمة كل كلمة في الجملة، تتم ترجمة الجملة ككيان متكامل ليتم الخروج بعبارات مترجمة مفهومة ومطابقة لمعنى الكلام الأصلي.

وأوضحت أن الأسلوب الجديد يعتبر أكثر دقة من الأسلوب القديم بمعدل 11%، حيث إن الجديد قيام “فيسبوك” بالترجمة مراعيًا السياق العام للجملة وترتيب الكلمات فيه بشكل صحيح، بحسب تكوين العبارات في تلك اللغة.

ووفقًا لما أعلنه “فيسبوك”، فإن الشبكة تقوم بإتمام 4.5 مليار عملية ترجمة يوميًا.