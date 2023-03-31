God of War Ragnarök تكتسح جوائز "بافتا" لألعاب الفيديو

وهذه اللعبة من "بلاي ستيشن" هي الجزء التاسع من سلسلة ألعاب "غاد أوف وور" التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتتناول مغامرات نصف إله يوناني يدعى كراتوس، وتتواصل إصداراتها منذ العام 2018 في عالم الأساطير الإسكندنافية.

أما "فامباير سورفايفر" فحصل على جائزتي أفضل لعبة وأفضل تصميم.

وتتسم هذه اللعبة ببساطة رسومها الغرافيكية ونمطها، حيث يحاول اللاعب البقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة ضد موجات متتالية من الوحوش.