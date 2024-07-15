أدّى الطلب القوي على الرقائق إلى ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للشهر الثامن على التوالي، وفقًا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

وبحسب بيانات الوزارة، التي نقلتها وكالة "يونهاب" الرسمية، وصلت قيمة صادرات المنتجات التكنولوجية إلى 21.05 مليار دولار أمريكي في حزيران/يونيو الماضي، بزيادة 31.1% مقارنة بـ16.06 مليار دولار قبل عام.

في حين انخفضت واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 10.87 مليار دولار، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 10.18 مليار دولار في القطاع، بحسب الوكالة.

وفي النصف الأول من العام الحالي، بلغت قيمة صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 109 مليارات دولار، في ثاني أعلى رقم لهذه الفترة، بزيادة قدرها 28.2%.

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بينما انخفضت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 67.78 مليار دولار في النصف الأول، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 41.07 مليار دولار، وفقًا للوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن صادرات الرقائق ارتفعت بنسبة 49.4% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 13.44 مليار دولار في حزيران/يونيو؛ بفضل الطلب العالمي القوي على الرقائق بقيادة نمو سوق الذكاء الاصطناعي وانتعاش سوق أجهزة تكنولوجيا المعلومات.

وبينت أن مبيعات شاشات العرض في الخارج ارتفعت بنسبة 22.6% لتصل إلى 1.95 مليار دولار، مسجلة زيادة مزدوجة الرقم للشهر الخامس على التوالي، بفضل انتعاش الطلب على لوحات الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي وعرض الكريستال السائل.

وزادت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 840 مليون دولار، وقفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية بنسبة 48.9% لتصل قيمتها إلى 1.29 مليار دولار، لكن صادرات معدات الاتصالات انخفضت بنسبة 8.6% لتصل قيمتها إلى 200 مليون دولار.