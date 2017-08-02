إسرائيل تُطلق قمرين صناعيين في الفضاء

أطلقت إسرائيل، الليلة الماضية بنجاح قمريْن اصطناعييْن من إنتاجها إلى الفضاء، من إقليم غويانا الفرنسي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة.

وقالت الهيئة، اليوم الأربعاء، إن أحد القمرين ويطلق عليه اسم “فينوس” تم تطويره بالتعاون مع وكالة الفضاء الفرنسية، ويعتبر “الأصغر من نوعه في العالم في مجال الأبحاث”.

ولفتت، إلى أنه من المقرر أن يقوم هذا القمر بتصوير “مناطق زراعية وطبيعة ومراقبتها لأغراض أبحاث البيئة”.

وأضافت، “أما القمر الاصطناعي الثاني، فمختص في مجال الرصد، وبإمكانه تصوير أشياء بحجم عشرات السنتيميترات، ومن المقرر بيعه إلى وزارة الدفاع الإيطالية”.

ولإسرائيل عدد من الأقمار الصناعية في الفضاء بعضها للرصد والتجسس.