اكتشاف أبعد مجموعة نجوم في مجرة درب التبانة

اكتشف علماء فلك أبعد مجموعة من النجوم عن الأرض يتم رصدها حتى الآن داخل حدود مجرة درب التبانة، في الهالة النجمية على حدودها الخارجية، في منتصف المسافة تقريبا إلى مجرة مجاورة.

وقال الباحثون إن هذه النجوم وعددها 208 تسكن في أبعد مناطق الهالة الخارجية، وهي عبارة عن سحابة كروية من النجوم تهيمن عليها المادة الغامضة غير المرئية التي يسميها العلماء المادة المظلمة والتي لم يتم التعرف على وجودها إلا من خلال تأثير جاذبيتها.