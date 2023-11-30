قطاع البناء والتشييد يكافح نحو التحول الرقمي مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا‎

وبحسب استطلاع أجرته شركة "بلان رادار PlanRADAR” الرائدة في هذا القطاع وشمل استطلاع آراء أكثر من 1300 متخصص في قطاع الإنشاءات من 15 دولة صناعية كبرى في العالم، فقد وجد 77% من المشاركين أن اعتماد تقنيات جديدة في القطاع يمثل تحدياً، فيما أبلغ 28% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة عن وجود "سهولة نسبية في طرح هذه الحلول الرقمية" في القطاع .

وأفاد الموقع الإخباري بأن نتائج هذا الاستطلاع توفر نظرة عميقة حول كفاح هذه الشركات للانتقال إلى العصر الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من هذه الشركات لا تزال تتبنى أساليب ومواقف تقليدية حيال هذا الملف .

وأضاف التقرير أن جزءًا كبيرًا من شركات الإنشاءات والبناء العالمية لا تزال تقاوم دمج التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي في أعمالها، حيث يشير الاستطلاع إلى أن الاعتماد عليها لا يتجاوز 26% من المشاركين بحده الأعلى .

لكن في المقابل فقد لوحظ أن هناك استثمارا في قطاعي كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة بنسبة 26٪ من الصناعة.

مفترق طرق

ويسلط التقرير الضوء على قطاع لا يزال يقع على مفترق طرق بين تبني التطورات التكنولوجية الحديثة والتمسك بجذوره التقليدية.

وبحسب التقرير، فإنه يبدو أن قطاع البناء والتشييد لا يزال أمامه "طريق طويل" من أجل الوصول إلى التحول الرقمي الكامل .

وتشير البيانات إلى وجود تحول بطيء نحو إدماج التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع، حيث أفاد ثلثا المهنيين المستطلعة آراؤهم بعدم وجود زيادة في التوظيف لأشخاص يقومون "بمهام رقمية" داخل مؤسساتهم.

ويقدم الاستطلاع رؤية واضحة لاتجاهات الاستثمار داخل قطاع البناء والتشييد، حيث يتوقع 77% من المشاركين حدوث زيادة كبيرة في الاستثمار في برامج البناء وإدارة العقارات في المستقبل القريب.

كما توقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع زيادة في تطبيق الحلول الرقمية التي تدعم الأهداف البيئية، لا سيما في قطاعي كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.