قطاع البناء والتشييد يكافح نحو التحول الرقمي مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا
كشف استطلاع عالمي جديد أجرته شركة "بلان رادار PlanRADAR” المتخصصة في مجال "البناء الرقمي" وإدارة العقارات وتكنولوجيا إدارة المرافق، أن أكثر من 70% من شركات البناء في العالم تواجه تحديات في تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار الاستطلاع إلى وجود تباطؤ كبير في مجال التحول الرقمي في هذا القطاع، حسبما أفاد تقرير لموقع " آي تي بريف IT Brief” الإخباري المتخصص بأخبار التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن 97% من المتخصصين في قطاع البناء والتشييد في العالم، يتوقعون ارتفاع معدلات الاستثمار الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة وخصوصا في برامج إدارة مشاريع البناء.
وبحسب استطلاع أجرته شركة "بلان رادار PlanRADAR” الرائدة في هذا القطاع وشمل استطلاع آراء أكثر من 1300 متخصص في قطاع الإنشاءات من 15 دولة صناعية كبرى في العالم، فقد وجد 77% من المشاركين أن اعتماد تقنيات جديدة في القطاع يمثل تحدياً، فيما أبلغ 28% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة عن وجود "سهولة نسبية في طرح هذه الحلول الرقمية" في القطاع .
وأفاد الموقع الإخباري بأن نتائج هذا الاستطلاع توفر نظرة عميقة حول كفاح هذه الشركات للانتقال إلى العصر الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من هذه الشركات لا تزال تتبنى أساليب ومواقف تقليدية حيال هذا الملف .
وأضاف التقرير أن جزءًا كبيرًا من شركات الإنشاءات والبناء العالمية لا تزال تقاوم دمج التقنيات الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والذكاء الاصطناعي في أعمالها، حيث يشير الاستطلاع إلى أن الاعتماد عليها لا يتجاوز 26% من المشاركين بحده الأعلى .
لكن في المقابل فقد لوحظ أن هناك استثمارا في قطاعي كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة بنسبة 26٪ من الصناعة.
مفترق طرق
ويسلط التقرير الضوء على قطاع لا يزال يقع على مفترق طرق بين تبني التطورات التكنولوجية الحديثة والتمسك بجذوره التقليدية.
وبحسب التقرير، فإنه يبدو أن قطاع البناء والتشييد لا يزال أمامه "طريق طويل" من أجل الوصول إلى التحول الرقمي الكامل .
وتشير البيانات إلى وجود تحول بطيء نحو إدماج التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع، حيث أفاد ثلثا المهنيين المستطلعة آراؤهم بعدم وجود زيادة في التوظيف لأشخاص يقومون "بمهام رقمية" داخل مؤسساتهم.
ويقدم الاستطلاع رؤية واضحة لاتجاهات الاستثمار داخل قطاع البناء والتشييد، حيث يتوقع 77% من المشاركين حدوث زيادة كبيرة في الاستثمار في برامج البناء وإدارة العقارات في المستقبل القريب.
كما توقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع زيادة في تطبيق الحلول الرقمية التي تدعم الأهداف البيئية، لا سيما في قطاعي كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وقال التقرير إن (نمذجة معلومات البناء (BIM) ) تبرز أيضا كمجال بالغ الأهمية للاستثمار المستقبلي.
ويشكل التغلب على التفكير التقليدي لتبني تقنيات جديدة تحديًا واسع النطاق في هذه الصناعة، حسبما أفاد مشاركون من ثمانٍ من الدول الـ15 التي شملها الاستطلاع، بالإضافة للمخاوف المتعلقة "بالعائد على الاستثمار" عند اعتماد التكنولوجيا الجديدة في هذه الصناعة، وخاصة بين الشركات في كل من أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا والنمسا وألمانيا.
وخلص التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التحديات، فهناك تفاؤل بشكل عام تجاه الاستثمار الرقمي في قطاع البناء، حيث يتوقع أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع زيادة في ميزانية التحول الرقمي بنسبة 11% على الأقل.