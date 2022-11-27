آخرها حزام الأمان.. أعطال عديدة تطال سيارات تسلا الكهربائية‎‎

شهدت شركة تسلا الكهربائية، خلال الشهور الأخيرة موجة من الأعطال والمشاكل الفنية، التي طالت مختلف الطرازات.

واستقبلت تسلا بسبب تلك الأعطال العديد من الشكاوى من مالكي السيارات، قبل أن يتحول الأمر لمشهد دموي بعد تسبب إحدى طرازات تسلا في مقتل شخصين.

وبدأت الشركة مؤخرا في استدعاء 12863 سيارة من طراز "موديل 3" في الصين؛ بسبب مخاطر محتملة مرتبطة بالسلامة العامة، تتعلق بحزام الأمان.

ويغطي الاستدعاء 2736 سيارة مستوردة تم إنتاجها بين 12 يناير 2019 و 22 نوفمبر 2019، و 10127 سيارة تم إنتاجها في الصين بين 14 أكتوبر 2019 و 26 سبتمبر 2022، وفقا لبيان تم تقديمه إلى الهيئة الوطنية لتنظيم السوق.

وقال البيان إن المركبات التي تم سحبها أعيد تثبيت حزام الأمان الأوسط لمقعد الصف الثاني بشكل غير لائق أثناء الإصلاح أو الصيانة بعد البيع، بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.