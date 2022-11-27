آخرها حزام الأمان.. أعطال عديدة تطال سيارات تسلا الكهربائية
شهدت شركة تسلا الكهربائية، خلال الشهور الأخيرة موجة من الأعطال والمشاكل الفنية، التي طالت مختلف الطرازات.
واستقبلت تسلا بسبب تلك الأعطال العديد من الشكاوى من مالكي السيارات، قبل أن يتحول الأمر لمشهد دموي بعد تسبب إحدى طرازات تسلا في مقتل شخصين.
وبدأت الشركة مؤخرا في استدعاء 12863 سيارة من طراز "موديل 3" في الصين؛ بسبب مخاطر محتملة مرتبطة بالسلامة العامة، تتعلق بحزام الأمان.
ويغطي الاستدعاء 2736 سيارة مستوردة تم إنتاجها بين 12 يناير 2019 و 22 نوفمبر 2019، و 10127 سيارة تم إنتاجها في الصين بين 14 أكتوبر 2019 و 26 سبتمبر 2022، وفقا لبيان تم تقديمه إلى الهيئة الوطنية لتنظيم السوق.
وقال البيان إن المركبات التي تم سحبها أعيد تثبيت حزام الأمان الأوسط لمقعد الصف الثاني بشكل غير لائق أثناء الإصلاح أو الصيانة بعد البيع، بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
ويُشتبه في أنه عندما أعاد مركز الخدمة تثبيت أحزمة الأمان، ربما لم يتم إصلاح بعض الأجزاء الثابتة من أبازيم الحزام بمسامير متصلة، والنتيجة هي أن حزام الأمان لن يلعب يكون له تأثير في حالة الاصطدام.
وقبل ذلك بأيام، أعلنت تسلا إنها قررت استدعاء ما يزيد على 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة؛ بسبب عدم إضاءة المصابيح الخلفية أحيانا.
وكانت الشركة أيضاً قد استدعت ما يقرب من 30 ألف سيارة "موديل X" في الولايات المتحدة بسبب مشكلة ربما تتسبب في نفخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح.
وأبلغت تسلا "الإدارة الوطنية المعنية بالسلامة المرورية على الطرق السريعة" بأن الاستدعاء المتعلق بالإضاءة الخلفية يشمل بعض السيارات من "موديل 3" لعام 2023 وبعض السيارات من "موديل Y" بدءا من إنتاج العام 2020.
وقالت تسلا، ومقرها تكساس، إنها ستُجري تحديثا عن بعد لمعالجة مشكلة الإضاءة الخلفية، مضيفة أنها لم تتلقّ تقارير عن وقوع أي حوادث أو إصابات مرتبطة بهذا الاستدعاء.
وذكرت الشركة أن الاستدعاء جاء بعد شكاوى من عملاء علمت بها في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ومعظمها من الأسواق الخارجية، قالوا إن المصابيح الخلفية للسيارة لم تعمل.
وأظهر تحقيق في هذه الشكاوى أنه في حالات نادرة، وبشكل متقطع، ربما لا تعمل الأضواء بسبب مشكلة عند بدء تشغيل السيارة.
وأفادت تقارير صينية مؤخرا بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون عندما فقد سائق السيطرة على سيارة كانت يقودها من طراز "موديل Y" من تسلا.
وذكر تقرير لموقع "جيمو نيوز" أن الحادث الذي وقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني في إقليم قوانغدونغ جنوب الصين أدى إلى مقتل سائق دراجة نارية وطالبة في المرحلة الثانوية.
وقال مصدر من عائلة السائق البالغ من العمر 55 عاما إن الأخير واجه مشاكل في دواسة المكابح عندما كان على وشك التوقف أمام متجر للعائلة.
وقالت تسلا إن المقاطع المصورة أظهرت أن أضواء المكابح لم تكن ظاهرة عندما كانت السيارة مسرعة، وأن بياناتها أظهرت مشكلات مثل عدم ضغط السائق على المكابح طوال رحلة السيارة.