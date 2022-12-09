التلسكوب جيمس ويب يوضح لغز سديم يحيط بنجم آيل إلى الأفول

تمكّن التلسكوب الفضائي جيمس ويب في أحد اكتشافاته الأولى التي أتاحتها قدرات المراقبة البالغة الدقة التي يتمتع بها من رصد نجمين لم يكونا ظاهرين سابقاً في سديم الحلقة الجنوبي، الذي يحيط بنجم آيل إلى الأفول.

يقع هذا السديم الغريب في مجرة درب التبانة على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية من النظام الشمسي، وهو عبارة عن سحابة عملاقة من الغاز والغبار ينتجها نجم، إذ يلفظ بعض مادته عندما يأفل، وهي تحوي الكثير من الغاز والقليل من الغبار.

ويبقى في وسط السديم قلب هذا النجم الذي تُطلق عليه تسمية "القزم الأبيض"، وهو عبارة عن نجم شديد الحرارة وبالغ الصغر، تصعب رؤيته مباشرة، ولكن يمكن تخمين وجوده بفضل الحلقات البرتقالية التي تحوطه، وهي آثار المادة التي لفظها.

ويُفترض أن يكون مصير شمسنا مشابهاً في غضون بضعة مليارات من السنين، كما يحصل للغالبية العظمى من النجوم.