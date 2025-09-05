كيف تحمي جهازك؟.. 7 نصائح للوقاية من الفيروسات الخطيرة

يعدّ أمن الكمبيوتر جانبًا أساسيًا من حياتنا الرقمية، الأمر الذي زاد من فرص استغلال المتسللين لمعلومات المستخدمين الحساسة في محاولة لاختراق أجهزتهم، وسرقة بياناتهم.

ولإبقاء الكمبيوتر آمنًا، هناك 7 طرق سهلة ومفيدة، من شأنها أن تُبقي الكمبيوتر الخاص بك بعيدًا عن عمليات التسلل والاختراق.

المواقع المشبوهة

يميل المخترقون إلى إصابة المواقع التي يرتادها الناس بأعداد كبيرة أو التي يلجأون إليها لتنزيل البرامج مجانًا، لهذا السبب، احرصْ على تجنب مواقع التنزيل غير الموثوقة، ومواقع البالغين، فبعضها يعج بالبرامج الضارة.

وإذا ظهرت لك لافتة أو إعلان منبثق لا تستطيع إغلاقه، فبدلًا من محاولة الخروج منه بالنقر، والذي قد يؤدي إلى تنزيل برامج ضارة عن طريق الخطأ، أعدْ تشغيل جهاز الكمبيوتر بالكامل لمنع الإصابة.

ويمكن إغلاق علامة التبويب في المتصفح، لكن هذا ليس خيارًا متاحًا دائمًا، إلا أنه من المهم ألا تنقر على أي شيء يتفاعل مع الإعلانات الضارة المحتملة.

برنامج مكافحة الفيروسات

اشترِ كل عام اشتراكًا سنويًا في برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة، وشغله في الخلفية على جهاز الكمبيوتر.

ويجري هذا البرنامج عمليات فحص يومية منتظمة بحثًا عن البرامج الضارة، ويوفر لك بحثاً آمناً من خلال فحص جميع المواقع التي تزورها، ويتحقق أيضًا من كل ملف تقوم بتنزيله لمنع البرامج الضارة من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر.

جدار حماية ويندوز

ومع تفعيل جدار حماية "Windows Defender"، يمكنك الاطمئنان إلى أن لديك خط دفاع قوياً يمنع الجهات الخبيثة والبرامج الضارة أو الفيروسات من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر.

تحديث مستمر

حافظ دائمًا على تحديث جميع برامجك وتصحيحها، ويشمل ذلك جميع تطبيقاتك، بالإضافة إلى نظام تشغيل ويندوز، وبرامج الأمان.

وبتلك الطريقة، يكون جهاز الكمبيوتر مزوّدًا بأحدث تعريفات الفيروسات، وتحديثات معلومات الأمان، للتعامل مع أحدث الأكواد الخبيثة المتداولة في أي وقت، وهو ما يعني أيضًا إغلاق أي ثغرات أمنية في التطبيقات والبرامج نفسها أثناء قيام المطورين بتصحيح وتحديث برامجهم.

رسائل الإيميل

وتُعد 90% من رسائل البريد الإلكتروني، غير مرغوب فيها، مما يسهّل التشكيك في محتواها، لكن ننصحك باتباع نفس النهج عند قراءة رسائل البريد الإلكتروني التي تبدو شرعية أيضًا.

وهذا يعني أنه لا يجب أن تنقر على أي روابط أو أنزل أي مرفقات، وانتبه لعلامات التحذير الواضحة، مثل الأخطاء الإملائية التي تشير إلى أن رسائل البريد الإلكتروني هي محاولات تصيد احتيالي.

وإذا أرسل إليك مصرفك أو حساب مهم آخر رسائل بريد إلكتروني بشأن مخاوف محتملة، فانتقل إلى موقع ذلك الحساب، وسجل الدخول، وتحقق من حالتك، أو اتصلْ بالجهة المعنية للتحقق عن الموضوع، ولا تنقر على الروابط في رسائل البريد الإلكتروني التي يُفترض أنها صادرة من حسابات مهمة.

تجنب الشبكات العامة

وتعد شبكات "واي فاي" العامة وسيلة مفضلة لدى العديد من المتسللين لنشر البرامج الضارة، لهذا السبب، لا تستخدمها إلا عندما لا يكون لديك خيار آخر.

وعندما تُضطر لذلك، احرصْ على تعزيز أمن معلوماتك بمجموعة من تعديلات إعدادات "ويندوز"، تتضمن تعطيل بعض الأمور مثل رؤية شبكة جهاز الكمبيوتر ومشاركة الملفات، وذلك لتقليل وصول المتسللين على نفس الشبكة إلى جهازك.

كلمات مرور قوية

استخدمْ، كلما أمكن، عبارات مرور طويلة تحتوي على أحرف خاصة بدلًا من كلمات مرور قصيرة سهلة الاختراق لحساباتك.

كما أن تفعيل المصادقة متعددة العوامل على حساباتك يعني أن تسجيل الدخول إليها يتطلب نقاط تحقق متعددة، مما يُصعّب على المتسللين الوصول إليها.