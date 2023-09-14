تعرّف على مزايا "مايكروسوفت" الجديدة

ستطلق شركة مايكروسوفت مزايا جديدة لخدمة التخزين السحابي التابعة لها "ون درايف" حيث ستوفر خاصية وضع العمل دون إنترنت في خدمة ون درايف، ليتيح تشغيله في المتصفح وعرض الملفات وفرزها وإعادة تسميتها ونقلها وحذفها دون الاتصال بالإنترنت، وفقًا لما أعلنته شركة مايكروسوفت.

وفيما يتعلق بالملفات المخزنة محليًّا "ون درايف" والموسومة بعلامة (متاحة دائمًا دون اتصال)، سيكون بالإمكان فتحها والعمل عليها في المتصفح دون اتصال بالإنترنت، وعند استعادة الاتصال، حيث ستجري مزامنة التغييرات جميعها التي ينفذها المستخدم، وفق مايكروسوفت التي رجحت أنه من المتوقع أن تكون هذه الميزة موضع ترحيب من المستخدمين، حيث شهدوا انقطاعات متكررة لخدمات (مايكروسوفت 365)، ومنها ون درايف، خلال الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن تتوفر النسخة التجريبية من الوضع الجديد في شهر نوفمبر من العام الجاري، على أن يتم توفيرها لكافة المستخدمين قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للخطة الزمنية التي أعلنتها الشركة.