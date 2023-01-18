مع توسعه السريع.. تعرَّف على أبرز الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي

مع توسعه السريع.. تعرَّف على أبرز الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي
ازدهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة واصبحت تستقطب كفاءات من مختلف القطاعات التقنية، وما زال هذا المجال جاذبًا ومغريًا للكثيرين لاستغلال الفرص والمزايا التي يقدمها.
وإذا كنت من الأشخاص الذين ليس لديهم الخبرة أو الشغف بالخوض في دراسة كيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار مثيلاتها يمكنك في تلك الحالة العمل في مبيعات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات والمبتكرين على النجاح وتسويق أدواتهم.
ويستعرض موقع "إرم نيوز" في التقرير التالي باقة من أبرز الوظائف في قطاعات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الالتحاق بها:
عالم الذكاء الاصطناعي
يجرى العلماء والباحثون المتخصصون في الذكاء الاصطناعي أبحاثًا ودراسات في المجال، للتعرف على فاعلية التقنيات من عدمها، ومن خلال النتائج يتم أخذ القرار إما بالمضي قُدمًا في تطوير تقنية ما، أو التوقف بعد إثبات عدم جدواها.
وحال إثبات فاعلية التقنية يقضي العلماء والباحثون في الذكاء الاصطناعي وقتًا في تطوير خوارزميات جديدة لحل المشاكل، وعادة ما تجرى تلك الأبحاث في حرم الجامعة أو معهد بحثي متخصص.
لكن مؤخرًا، أصبحت بعض الشركات تمتلك مختبرات بحث وتطوير قوية تعمل أيضًا مع علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي، ويختلف نطاق الأجور للعلماء والباحثين في الذكاء الاصطناعي، وتتراوح رواتبهم من 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار سنويًا.
محلل بيانات الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي مدعوم جزئيًا بتقنيات تحليل للبيانات، لكن للحصول على النتائج المرجوة، فإن عملية تزويده بالبيانات في حد ذاتها أمر بالغ الأهمية وتحتاج لشخص متخصص.
وهذا المتخصص هو محلل بيانات الذكاء الاصطناعي، ويكون شخصًا حصل على تدريب مناسب، ويمكن أن تكون حياته المهنية في هذا المجال مربحة نسبيًا. ويمكن أن يحصل شاغل هذا المنصب في المتوسط على ما يزيد على الـ 64 دولارًا بقليل في السنة.
في حين أن هذا الراتب قد يبدو منخفضًا في بعض الدول، فقد يكون الدور هو الطريقة المثلى للدخول إلى الذكاء الاصطناعي. ومع المزيد من الخبرة، قد تنتقل إلى وظائف أكثر ربحية في تلك الصناعة التي تشهد ازدهارًا متزايدًا.
مستشار ذكاء اصطناعي
لدى الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من التطبيقات، وبالنسبة للأشخاص غير المتخصصين بشكل مباشر في المجال التقني بشكل صريح، لكنهم بارعون في استخدام التكنولوجيا، قد يبدو العمل في هذا المجال فكرة بعيدة المنال.
لكن على الرغم من ذلك يمكنهم العمل كمستشار ذكاء اصطناعي، وهي مهمة تتطلب أن يكون لديك فهم قوي لكيفية تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي، وعندما تعمل مع شركة، يمكنك البحث عن طرق لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال أكثر كفاءة.
عادةً ما يتخصص مستشار الذكاء الاصطناعي في مجال معين.
ولحسن الحظ، لن تحتاج بالضرورة إلى معرفة التفاصيل الدقيقة لكيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدلًا من ذلك، ستحتاج إلى فهم كيف تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق النتائج المرجوة.
مهندس برمجيات للذكاء الاصطناعي
يعتمد مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مهندسي البرمجيات؛ لتطوير برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن أن تترجم الخلفية القوية لمهندس البرمجيات بشكل جيد إلى مهنة في الذكاء الاصطناعي.
وتعد هندسة البرمجيات مجالًا متناميًا، ويكسب مهندسو البرمجيات 112،433 دولارًا سنويًا، ويحصل مهندسو البرمجيات الذي يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي على راتب أعلى من مهندس البرمجيات العادي.
مبيعات الذكاء الاصطناعي
عندما تعمل في بيع الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي سيكون عليك أن تقوم بمهمة الترويج للأداة أو المنتج وتوضيح مزاياه للعملاء، إذا لم تكن مطلعًا على تطورات الذكاء الاصطناعي، فقد لا تدرك الطرق العديدة التي يمكن أن تجعل حياتك أسهل في هذا المجال.
وتدير أدوات الذكاء الاصطناعي سلسلة كاملة من الصناعات، وعادة ما يركز البائع المتخصص في الذكاء الاصطناعي على بيع منتج واحد في صناعة معينة.
وستساعد العملاء على تعلم كيفية استخدام الأداة أثناء العمل، وبالإضافة إلى ذلك يمكنك العثور على عملاء قد يستفيدون من الأداة التي تبيعها.