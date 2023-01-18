مع توسعه السريع.. تعرَّف على أبرز الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي

ويستعرض موقع "إرم نيوز" في التقرير التالي باقة من أبرز الوظائف في قطاعات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الالتحاق بها:

عالم الذكاء الاصطناعي

يجرى العلماء والباحثون المتخصصون في الذكاء الاصطناعي أبحاثًا ودراسات في المجال، للتعرف على فاعلية التقنيات من عدمها، ومن خلال النتائج يتم أخذ القرار إما بالمضي قُدمًا في تطوير تقنية ما، أو التوقف بعد إثبات عدم جدواها.

وحال إثبات فاعلية التقنية يقضي العلماء والباحثون في الذكاء الاصطناعي وقتًا في تطوير خوارزميات جديدة لحل المشاكل، وعادة ما تجرى تلك الأبحاث في حرم الجامعة أو معهد بحثي متخصص.

لكن مؤخرًا، أصبحت بعض الشركات تمتلك مختبرات بحث وتطوير قوية تعمل أيضًا مع علماء أبحاث الذكاء الاصطناعي، ويختلف نطاق الأجور للعلماء والباحثين في الذكاء الاصطناعي، وتتراوح رواتبهم من 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار سنويًا.