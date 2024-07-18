وقعت مجموعة السعودية المالكة لشركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، صفقة شراء 100 طائرة كهربائية من شركة ألمانية، لتبدأ بنقل الركاب بواسطتها.

وتتميز الطائرات بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي على سطح مستوٍ، دون اشتراط وجود مطار أو مهبط طائرات مروحية.

كما تتميز الطائرات الألمانية التي تنتجها شركة "ليليوم" الألمانية بقدرتها على نقل ستة ركاب في رحلاتها، بالإضافة إلى الأمتعة.

وتقطع طائرات "ليليوم" مسافةً تصل إلى 175 كيلومترًا قبل أن تحتاج إلى الشحن مجددًا، وبسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

ووفق عقد الشراء، ستتسلم مجموعة السعودية أول طائرة كهربائية في الربع الرابع من 2026، بالتزامن مع تشغيل "شركة السعودية للطيران الخاص" لرحلات الطائرات الكهربائية.

وقالت مجموعة السعودية في بيان، إن الطائرات الجديدة تخدم قطاع الأعمال والمعارض لتسهيل نقل الضيوف لحضور هذه المناسبات والمشاركة فيها، بجانب قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، وربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في موسمي الحج والعمرة.