"اطلب من شخص آخر الدفع".. ميزة جديدة من غوغل

ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت غير قادر على إجراء عمليات شراء، أو تريد أن يقوم شخص آخر بالدفع نيابة عنك.

وستظهر وظيفة متجر غوغل بلاي الجديدة في شكل زر "اطلب من شخص آخر الدفع مقابل هذا العنصر"، وتعمل مع جميع التطبيقات التي تستخدم خدمة الفوترة في غوغل بلاي.

ولاستخدام الميزة الجديدة، لا يتعين القيام بأي عمل إضافي غير النقر على الزر الخاص الذي سيؤدي إلى إنشاء رابط دفع يمكن مشاركته مع الشخص الآخر لإكمال تلك المعاملة.

وسيكون الرابط مصحوبًا بنص يشير إلى العنصر الذي يريد المستخدم شراءه.

ومع ذلك، سيحتاج الشخص الذي يدفع المبلغ إلى معرفة عنوان بريدك الإلكتروني بالكامل، ويمكنه أيضًا طلب استرداد الأموال.

وبعد مشاركة الرابط سيكون لدى الشخص الذي يفتحه 24 ساعة لإجراء الدفع، وبعد ذلك ستنتهي صلاحيته تلقائيًا.