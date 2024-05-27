"اطلب من شخص آخر الدفع".. ميزة جديدة من غوغل
طرحت غوغل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مطالبة شخص آخر بالدفع مقابل استخدام تطبيق أو أي عنصر آخر داخل التطبيق.
وتمت إضافة زر جديد لمتجر غوغل بلاي، وهو متجر التطبيقات المثبت مسبقًا على جميع أجهزة أندرويد، يتيح للمستخدمين تلك الخدمة.
وتطلب ذلك إنشاء رابط دفع يمكن للمستخدمين إرساله إلى صديق أو أحد أفراد العائلة عبر خدمة الرسائل النصية المفضلة لديهم أو البريد الإلكتروني.
طريقة رائعة لتقديم الهدايا
ويتيح غوغل بلاي للمستخدمين منذ فترة طويلة إنشاء مكتبة عائلية أو مجموعة لمشاركة التطبيقات، لكن ميزة "اطلب من شخص آخر الدفع" الجديدة تتيح للمستخدمين أن يطلبوا من شخص مثل صديق خارج إعداد العائلة الخاص بهم إكمال عملية شراء نيابةً عنهم.
وتصف غوغل هذه الطريقة بأنها طريقة رائعة لتقديم الهدايا أو الدفع نيابة عن قريب أو صديق.
ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا كنت غير قادر على إجراء عمليات شراء، أو تريد أن يقوم شخص آخر بالدفع نيابة عنك.
وستظهر وظيفة متجر غوغل بلاي الجديدة في شكل زر "اطلب من شخص آخر الدفع مقابل هذا العنصر"، وتعمل مع جميع التطبيقات التي تستخدم خدمة الفوترة في غوغل بلاي.
ولاستخدام الميزة الجديدة، لا يتعين القيام بأي عمل إضافي غير النقر على الزر الخاص الذي سيؤدي إلى إنشاء رابط دفع يمكن مشاركته مع الشخص الآخر لإكمال تلك المعاملة.
وسيكون الرابط مصحوبًا بنص يشير إلى العنصر الذي يريد المستخدم شراءه.
ومع ذلك، سيحتاج الشخص الذي يدفع المبلغ إلى معرفة عنوان بريدك الإلكتروني بالكامل، ويمكنه أيضًا طلب استرداد الأموال.
وبعد مشاركة الرابط سيكون لدى الشخص الذي يفتحه 24 ساعة لإجراء الدفع، وبعد ذلك ستنتهي صلاحيته تلقائيًا.
حسابات الأطفال
إن زر "اطلب من شخص آخر الدفع مقابل هذا العنصر" ليس هو التغيير الوحيد الجدير بالملاحظة المتعلق بالفواتير.
فقد أتاحت الشركة أيضًا القدرة لمديري العائلة على إكمال عملية شراء لحسابات الأطفال عبر روابط الويب، على الأجهزة التي لا تعمل بنظام أندرويد.
وبذلك يمكن لمديري العائلة استخدام أي طريقة دفع أضافوها إلى الملف الشخصي لحساب دفعات غوغل، بما في ذلك بطاقات الهدايا، لإكمال عمليات الشراء.
كما ضاعفت غوغل الحد الأقصى لسعر تطبيقات متجر بلاي، وتحديث نطاقات الأسعار لتعكس تقلبات العملة.