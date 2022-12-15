علماء يبتكرون مهبلاً اصطناعياً يساعد في اختبارات الأدوية‎‎

ابتكر فريق من علماء معهد Wyss بجامعة هارفارد نموذجاً للمهبل الأنثوي للوصول إلى المنطقة المعقدة داخله للمساعدة في اختبارات الأدوية والتوصل لأدوية للعدوى البكتيرية التي تصيب 30% من النساء حول العالم.

ويضم الابتكار المتمثل في نموذج "مهبل على شريحة" خلايا مهبلية تم التبرع بها ونضجت داخل رقائق السيليكون لتشكيل قنوات يمكن استخدامها لفهم التفاعلات بين الميكروبيوم والأنسجة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ويؤكد العلماء أن من الصعب إيجاد علاجات لالتهاب المهبل الجرثومي (BV)، وهي حالة يوجد فيها الكثير من البكتيريا في المهبل، نظرًا لاختلاف الميكروبيوم المهبلي البشري عن ذلك الموجود في الحيوانات.