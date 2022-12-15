علماء يبتكرون مهبلاً اصطناعياً يساعد في اختبارات الأدوية
ابتكر فريق من علماء معهد Wyss بجامعة هارفارد نموذجاً للمهبل الأنثوي للوصول إلى المنطقة المعقدة داخله للمساعدة في اختبارات الأدوية والتوصل لأدوية للعدوى البكتيرية التي تصيب 30% من النساء حول العالم.
ويضم الابتكار المتمثل في نموذج "مهبل على شريحة" خلايا مهبلية تم التبرع بها ونضجت داخل رقائق السيليكون لتشكيل قنوات يمكن استخدامها لفهم التفاعلات بين الميكروبيوم والأنسجة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ويؤكد العلماء أن من الصعب إيجاد علاجات لالتهاب المهبل الجرثومي (BV)، وهي حالة يوجد فيها الكثير من البكتيريا في المهبل، نظرًا لاختلاف الميكروبيوم المهبلي البشري عن ذلك الموجود في الحيوانات.
وبحسب الفريق العلمي، فإن نموذج المهبل الجديد الموجود على شريحة يوصف بأنه "الحل" لأنه يكرر البيئة الدقيقة للأنسجة المهبلية البشرية، بما في ذلك الميكروبيوم الموجود في المختبر.
وقال الدكتور غوتام ماهاجان المؤلف الرئيسي للدراسة: "يلعب الميكروبيوم المهبلي دورًا مهمًا في تنظيم صحة المهبل وإدارة التعامل مع المرض، وله تأثير كبير على صحة ما قبل الولادة".
وأضاف: "تقدم رقاقة المهبل البشرية حلاً جذابًا لدراسة تفاعلات الميكروبيوم مع المضيف وتسريع تطوير علاجات البروبيوتيك المحتملة".
وتركز التكنولوجيا، التي تمولها مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، على علاجات التهاب المهبل البكتيري لأنها تضاعف من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وتزيد من فرص الولادة المبكرة لدى النساء الحوامل.
ويتم علاج التهاب المهبل البكتيري حاليًا بالمضادات الحيوية، ولكنه غالبًا ما يتكرر ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة، بما في ذلك مرض التهاب الحوض وحتى العقم.
ويبحث العلماء عن أنظمة أكثر تقدمًا لاختبار الأدوية واختيار إنشاء "المهبل" الخاص بهم.