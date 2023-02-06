ابتكار قارب روبوتي يجمع بيانات الطقس من الأمواج

وبينما أحدثت الأقمار الصناعية تأثيرًا كبير في التنبؤ بحالة الطقس، لا تزال السفن والعلماء الذين يتتبعون تأثير تغير المناخ يعتمدون على البيانات التي تم جمعها باستخدام أجهزة استشعار متصلة بالعوامات، وهي طريقة مكلفة، كما يمكن أن تطفو العوامات بعيدًا عن المناطق المحددة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن "أوشين" غير مكلف نسبيًا ويمكن التقاطه من نقطة تجميع وإعادة استخدامه، وتتصور لافيراك، أنه يمكن تصنيع الآلاف منه في مراحل لاحقة.

وقالت لافيراك إن "المحيط له تأثير هائل على أنظمة الطقس لدينا، ومع ذلك ليس لدينا معلومات كافية حول ما يحدث"، مضيفة أن "الاعتماد الحالي على العوامات البلاستيكية للحصول على البيانات يجب أن يتغير".