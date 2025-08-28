تطبيقات خبيثة تهدد ملايين مستخدمي أندرويد على Google Play

اكتشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني عشرات البرمجيات الخبيثة في تطبيقات أندرويد على متجر Google Play، والتي حققت ملايين عمليات التثبيت.

حملة احتيال ضخمة

وكشف المتخصصون عن 77 تطبيقًا على متجر بلاي تقوم بإرسال أنواع متعددة من البرمجيات الضارة إلى المستخدمين، وذلك أثناء التحقيق في انتشار فيروس شهير يُعرف باسم "أناتسا" أصاب ملايين أجهزة أندرويد.

أوضح الباحثون أنه خلال التحقيق، تبين أن معظم التطبيقات استُخدمت لنشر برنامج خبيث يُعرف باسم "Joker"، الذي يمكنه إرسال الرسائل النصية، والتقاط لقطات للشاشة، وإجراء مكالمات هاتفية، وجمع جهات الاتصال، بالإضافة إلى الاشتراك بالمستخدمين في الخدمات المميزة وغيرها من الأنشطة الضارة.

برنامج مصرفي خطير

إلى جانب Joker، اكتشف الباحثون أيضًا نسخة تسمى Harly، وهي عبارة عن برنامج مصرفي خطير يمكنه سرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول ومعلومات حساسة أخرى من أكثر من 800 تطبيق مصرفي وتطبيقات تشفير. ويبدو أيضًا أن Harly قد زاد نطاقه، حيث يستهدف الآن أيضًا ضحايا في جميع أنحاء العالم. ووصفت معظم التطبيقات الخبيثة بأنها "برامج تنكرية"، أي أنها ظاهريًا تعمل كما هو مقصود، ولكنها في الخلفية، يمكنها سرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول والبيانات الحساسة وغيرها.

سبل الحماية

بشكل عام، ينصح باحثو الأمن الجميع بتنزيل التطبيقات من مصادر موثوقة فقط. ولكن، بما أن متجر جوجل بلاي يعد أحد هذه المصادر الموثوقة، فمن البديهي أن هذه النصيحة ليست كافية لضمان الأمان.

لذلك، يجب على المستخدمين أيضًا التأكد من استخدام Play Protect، وهو نظام أمان مدمج في نظام أندرويد يفحص التطبيقات من متجر بلاي والجهاز بحثًا عن البرامج الضارة أو السلوكيات الضارة أو الأنشطة المشبوهة. علاوة على ذلك، يجب على المستخدمين مراجعة كل تطبيق قبل تنزيله، مع مراعاة التقييم الإجمالي وعدد التنزيلات والتقييمات.

فيكفي إلقاء نظرة سريعة على التقييمات لتحديد ما إذا كان التطبيق يمثل مشكلة محتملة أم لا. أخيرًا، ينبغي على المستخدمين مراعاة الأذونات التي تطلبها التطبيقات المثبتة حديثًا. وفي أغلب الأحيان، تتطلب التطبيقات الضارة أذونات إمكانية الوصول، وهذا يمثل إنذارًا خطيرًا.