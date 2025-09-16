لتدوم طوال اليوم.. 5 حيل ذكية لإطالة عمر بطارية هاتفك

لم يعد نفاد بطارية الهاتف قبل منتصف اليوم مجرد إزعاج بسيط، بل تحول إلى كابوس يومي للكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والدراسة والترفيه.

ورغم أن التكنولوجيا تتطور باستمرار، فإن بطاريات الهواتف الذكية ما زالت تواجه التحدي نفسه، وهو كيف تصمد أمام الاستخدام الكثيف؟.

لكن الخبر الجيد أن الحل ليس دائمًا في شراء هاتف جديد، بل في اتباع بعض الحيل الذكية التي توفر الطاقة وتطيل عمر البطارية بشكل ملموس. وفي هذا السياق، يقدم خبراء التقنية خمس خطوات عملية يمكن لأي مستخدم تطبيقها بسهولة، لتتحول ساعات البطارية القليلة إلى يوم كامل من الاستخدام المريح.

الحسابات غير الضرورية

كثرة الحسابات المتصلة على الهاتف تعني تحديثات ومزامنة مستمرة تستهلك الطاقة؛ فإلغاء ربط الحسابات غير المهمة يقلل من هذا النزيف. كما أن إيقاف الأصوات والاهتزازات الصغيرة يوفر بدوره قدرًا ملحوظًا من الشحن.

التحكم في الموقع

خدمات تحديد الموقع من أكثر المزايا استهلاكًا للطاقة. لذلك، يُنصح بإيقافها إلا عند الحاجة. كذلك، غلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية يوقف عمليات غير ضرورية تستنزف البطارية بصمت.

ضبط إعدادات الشاشة

الشاشة تظل العدو الأول للبطارية. تخفيض مستوى الإضاءة، وتفعيل السطوع التلقائي، إضافة إلى اعتماد الوضع الداكن في الهواتف المزودة بشاشات OLED أو AMOLED، كلها خطوات فعالة.

في السياق عينه، فإن تقليص مدة بقاء الشاشة نشطة عند عدم الاستخدام يساعد أيضًا على التوفير.

وضع توفير الطاقة

هذا الوضع يقلل من العمليات غير الأساسية ويطيل عمر البطارية في المواقف الحرجة، مثل السفر أو الاجتماعات الطويلة. ورغم أنه يحد من بعض المزايا، فإنه يضمن استمرار الهاتف في العمل لساعات إضافية.

تجنب الشحن المفرط

ترك الهاتف موصولًا بالكهرباء بعد وصوله إلى 100% قد يضعف البطارية مع الوقت. الأفضل فصل الشحن فور اكتماله للحفاظ على كفاءتها على المدى الطويل.

في الختام، لا بد من الإشارة إلى أن هذه التغييرات البسيطة لا تستغرق سوى دقائق لتطبيقها، لكنها قادرة على إحداث فرق كبير في أداء الهاتف اليومي.

وإذا كان المستخدم يبحث عن حلول أكثر ديمومة، فإن اختيار هاتف ببطارية كبيرة ومعالج موفر للطاقة سيبقى الخيار الأمثل.