خريطة توثق الأحفوريات.. ثروة من الماضي لمواجهة الأزمات العالمية

بدأ خبراء الآثار منذ 300 عام بجمع الأحفوريات لكل معالم الحياة من نباتات وحيوانات وصخور، والتي انتشرت في أرجاء الأرض بالعصور القديمة، وانقرض معظمها في عصرنا الحالي.

مشكلات الكوكب

ووضع خبراء الآثار هذه الأحفوريات في مجموعات، وتم حفظها بمتاحف التاريخ الطبيعي حول العالم، باعتبارها نافذة تطل على الماضي، وتقدم للعلماء ثروة لا تقدر بثمن من المعلومات لمواجهة الأزمات العالمية الحالية والمستقبلية، مثل الأمن الغذائي والأوبئة والتغيرات المناخية، وكذلك تطوير أدوية ثورية لعلاج الأمراض.