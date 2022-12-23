ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي تتنبأ بالكوارث الطبيعية النادرة
طور باحثون من جامعة "براون" الأمريكية بالتعاون مع معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتقنية، نموذج ذكاء اصطناعي يجمع بين خوارزميات إحصائية مع تقنية تعلم الآلة، للتنبؤ باحتمال حصول الكوارث الطبيعية نادرة الحدوث.
وعانى الباحثون سابقا من صعوبة التنبؤ بالأحداث المتطرفة؛ مثل الزلازل والأمواج المدمرة والجائحات المرضية، نتيجة قلة البيانات الإحصائية بسبب ندرة حصولها، ما يمنع استخدام النماذج الإحصائية للتنبؤ بحصولها مرة أخرى.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشركومبيوتيشنال ساينس" العلمية، إلى أن الخوارزميات الإحصائية تستخدم بيانات قليلة عن الأحداث الطبيعية، في حين درب الباحثون خوارزمية تعلم الآلة على التعامل مع قلة البيانات التاريخية عنها.
ونجح الباحثون في إلغاء حاجة النماذج الحاسوبية إلى كميات كبيرة من البيانات، ما سمح لهم بتحويل التنبؤ بالأحداث النادرة إلى مسألة نوعية بدل الكمية.
وقال الأستاذ الدكتور جورج كارنياداكيس، مؤلف الدراسة، إن "وباء كوفيد-19 مثال واضح عن الأحداث نادرة الحصول، فضلا عن أمثلة أخرى تتضمن حصول زلزال في كاليفورنيا أو حريق في المكسيك، ونظرا لندرة حصولها لا توجد لدينا بيانات تاريخية كافية عنها، ما يمنعنا من التنبؤ بحصولها مستقبلا"؛ وفقا لموقع "تك إكسبلور".
واكتشف الباحثون حلا للمشكلة من خلال تعلم الآلة القائم على تحليل البيانات الإحصائية، وتصنيف نقاط بيانية جديدة مرتبطة بالأحداث الكارثية، ما يسمح بالوصول إلى نتائج أكثر من بيانات أقل.
واستخدم الباحثون نموذج تعلم الآلة المدعو "ديب أو نت" كنوع من أنواع الشبكات العصبية الاصطناعية القائمة على عقد مترابطة في طبقات تشبه الأعصاب في الدماغ البشري.
ويمتاز نموذج "ديب أو نت" بأنه أقوى وأكثر تقدما من النماذج الحاسوبية المشابهة نظرا لاعتماده على شبكتين عصبيتين متوازيتين بدلا من واحدة، لتحليل كميات أكبر من البيانات بسرعة مرتفعة، ما يسمح بدراسة كميات كبيرة من الاحتمالات.
وفي حين يحتاج تعلم الآلة لكميات كبيرة من البيانات ليتدرب عليها، وإجراء حسابات عالية الدقة بناء عليها، فإن الباحثين تجاوزوا ذلك من خلال استخدام التعلم النشيط، الذي يبحث عن المؤشرات المؤدية إلى حصول الكوارث الطبيعية ضمن البيانات المدروسة.
ويعمل الباحثون حاليا مع علماء البيئة لاستخدام النموذج الاصطناعي في التنبؤ بالأعاصير والكوارث المناخية القابلة للحدوث مستقبلا.