ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي تتنبأ بالكوارث الطبيعية النادرة

طور باحثون من جامعة "براون" الأمريكية بالتعاون مع معهد "ماساتشوستس" الأمريكي للتقنية، نموذج ذكاء اصطناعي يجمع بين خوارزميات إحصائية مع تقنية تعلم الآلة، للتنبؤ باحتمال حصول الكوارث الطبيعية نادرة الحدوث.

وعانى الباحثون سابقا من صعوبة التنبؤ بالأحداث المتطرفة؛ مثل الزلازل والأمواج المدمرة والجائحات المرضية، نتيجة قلة البيانات الإحصائية بسبب ندرة حصولها، ما يمنع استخدام النماذج الإحصائية للتنبؤ بحصولها مرة أخرى.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "نيتشركومبيوتيشنال ساينس" العلمية، إلى أن الخوارزميات الإحصائية تستخدم بيانات قليلة عن الأحداث الطبيعية، في حين درب الباحثون خوارزمية تعلم الآلة على التعامل مع قلة البيانات التاريخية عنها.