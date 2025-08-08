هل تواجه مشكلة في تغيير سرعة مقاطع فيديو يوتيوب؟ إليك الحل

تواجه سرعة تشغيل فيديوهات يوتيوب مشاكل لدى مستخدمي أندرويد هذا الأسبوع، ما يعني أن الميزة لا تعمل بالشكل المتوقع لمستخدمي المنصة على هواتف أندرويد وعلى الأجهزة اللوحية.

خلل في السرعات

عادةً ما تكون سرعات التشغيل على سرعة "x1" افتراضيًا، ويمكن للمستخدمين تغيير إعدادات الفيديوهات يدويًا من إعدادات التطبيق، لكن خلل يوتيوب الجديد على أندرويد يحد من إمكانية تخصيصه، ما يعني أنه في حال تغيير سرعة التشغيل من"x1" إلى "x2"، ستعود المنصة إلى السرعة الافتراضية دون تغيير الإعدادات.

وقد أقر يوتيوب بالمشكلة التي جعلت ميزة سرعات التشغيل غير قابلة للاستخدام، وأشار أن المشكلة لا تطال تطبيق يوتيوب ميوزيك، وتقتصر على مستخدمين محددين على تطبيق يوتيوب العادي على أندرويد.

إصلاح الخلل

وأكد يوتيوب أن فرقها عملت بنشاط للتحقيق في هذه المشكلة لمعرفة أسبابها، وأطلق تحديثًا فوريًا بعد توفر المزيد من المعلومات حول الأسباب.

وأشار يوتيوب أن المشكلة لم تؤثر بشكل مباشر على مشاهدات الفيديو على المنصة، كونها لا تظهر سوى عند تغيير السرعة، وشدد على ضرورة تنزيل آخر نسخة من التطبيق للتخلص من مشكلة السرعة لمن يستخدمون النسخة القديمة.

أما الذين لديهم أصلًا آخر نسخة، يجب عليهم التأكد من إيقاف تطبيق يوتيوب قسريًا من إعدادات التطبيق على هواتف أندرويد، ثم أعد تشغيله، في الختام لا بد من الإشارة إلى أن مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة أبل بشكل عام لم تطلهم هذه المشكلة.