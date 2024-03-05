إيلون ماسك يسخر من عطل فيسبوك وإنستغرام.. فماذا قال؟

سخر إيلون ماسك من العطل المفاجئ الذي ضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام، في منشور له على منصة إكس التي يملكها.

وقال ماسك في منشوره على إكس، الذي أتبعه بصورة ساخرة أيضا من شركة ميتا ومنصاتها، "إذا رأيت هذا المنشور فهذا يعني أن منصتنا تعمل".

وتظهر الصورة التي نشرها ماسك ثلاثة بطاريق عليها شعارات منصات شركة ميتا، وهي تؤدي التحية لبطريق آخر عليه إشارة منصة إكس.

وكان عطل تقني أصاب منصتي فيسبوك وإنستغرام، مساء الثلاثاء، استمر نحو ساعة ونصف الساعة، تسبب بانقطاع واسع لخدماتهما عبر دول العالم.