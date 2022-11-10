صداع آخر لإيلون ماسك.. "تسلا" تشكل خطرا يهدد حياة الأطفال

يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صداعًا جديدًا في رأسه؛ بعد الفوضى التي أحدثتها سياساته وقراراته بعد استحواذه على منصة "تويتر"، ومحاولته السيطرة الكاملة عليها وما تبع ذلك من انتقادات.

وتتمثل الأزمة الجديدة في اتهامات وجهت لشركة "تسلا"، عملاقة صناعة السيارات الكهربائية المملوكة لماسك، والتي تواجه اتهامات مباشرة بتشكيل خطر يهدد بشكل فعلي حياة الأطفال الصغار، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إعلانًا على صفحة كاملة يحذر من أن "القيادة الذاتية الكاملة تمثل خطرًا يهدد حياة الأطفال المشاة، وذلك على خلفية تجربة قيادة تخطت فيها سيارة تسلا الذاتية كل الحواجز".

والإعلان الذي بلغت تكلفته نحو 150 ألف دولار، جاء من صانع البرمجيات "The Dawn Project"، الذي يدعي أنه يسلط الضوء على اختبارات السلامة التي أجرتها شركة "تسلا" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.