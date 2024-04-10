استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب.. هل يتحول "الروبوت القاتل" إلى حقيقة؟

يفاقم الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في الحروب المخاوف من خطر التصعيد ودور البشر في اتخاذ القرارات، كما يعيد التمعن في قصص الخيال العلمي التي تتحدث عن الآلات التي تمتلك نزعة القتل، ومنها قصة "الروبوت القاتل".

ووفق تقرير نشرته وكالة "فرانس برس" فقد أثبت الذكاء الاصطناعي قدرته على اختصار الوقت، ولكنه ليس بالضرورة أكثر أمانًا أو أخلاقية.

في هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة بأنه يشعر بـ"انزعاج عميق" من تقارير إعلامية بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف في غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وبمعزل عن برنامج "لافندر" الذي تناولته التقارير والنفي الإسرائيلي، فيما يلي لمحة عن التطورات التكنولوجية التي تغيّر وجه الحروب.

3 استخدامات رئيسة

كما هو الحال بالنسبة لبرنامج "لافندر"، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي مفيدًا خاصة في تحديد الأهداف، عبر معالجة خوارزمياته فائقة السرعة كميات هائلة من البيانات للتعرّف على التهديدات المحتملة.

لكن النتائج لا يمكن أن تكون قائمة سوى على الاحتمالات، إذ يحذّر الخبراء من أن الأخطاء لا يمكن تجنّبها.

يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا أن يعمل على أساس تكتيكي، على سبيل المثال، سيكون بمقدور أسراب مسيّرات التواصل مع بعضها البعض والتفاعل بناءً على أهداف محددة مسبقًا، وهو ما تعمل الصين على تطويره بشكل سريع.

وعلى صعيد إستراتيجي، سينتج الذكاء الاصطناعي نماذج لميادين المعارك ويقترح كيفية الرد على الهجمات، لربما حتى عبر استخدام الأسلحة النووية.

التفكير بشكل أسرع

يقول ألكسندر أكورسي من مجموعة الأزمات الدولية "تخيل نزاعًا شاملاً بين بلدين والذكاء الاصطناعي يبتكر إستراتيجيات وخططًا عسكرية ويتعامل أحيانًا مع وضعيات حقيقية".

ويضيف: "ينخفض الوقت الذي يتطلبه رد الفعل بشكل كبير. ما يمكن للبشر بأن يقوموا به خلال ساعة، يمكن (للذكاء الاصطناعي) إنجازه في ثوان".

يمكن لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع الجوي أن يرصد وصول مقذوف ويحدد طبيعته ووجهته والأضرار المحتملة الناجمة عنه.

توضح لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن "أمام المشغّل دقيقة لاتّخاذ قرار بشأن إن كان عليه تدمير صاروخ أم لا".

وتضيف: "يكون عادة مجنّدًا شابًا في العشرين من عمره وغير مطلع بما فيه الكفاية على قوانين الحرب. ويمكن التشكيك في مدى سيطرته" على الوضع.

ثغرة أخلاقية مثيرة للقلق

في ظل سباق التسلح والغموض المعهود للحرب، لربما ينتقل الذكاء الاصطناعي إلى ميادين المعارك في ظل عدم إدراك كامل لدى جزء كبير من الناس لعواقبه المحتملة.

وتقول دو روسي-روشغوند إن البشر "يتّخذون قرارات بناءً على توصيات الآلة، لكن دون معرفة الحقائق التي اعتمدت عليها الآلة".

وتابعت: "حتى وإن كان من يضغط على الزر إنسانًا، فإن نقص المعرفة، إلى جانب السرعة، يعني أن سيطرته على القرار ضعيفة".

وتؤكد أولريكه فرانك من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية بأن الذكاء الاصطناعي "ثقب أسود. لا نفهم بالضرورة ما يعرفه ويفكر فيه أو كيف يتوصل إلى هذه النتائج".

وتضيف: "لماذا يقترح الذكاء الاصطناعي هدفًا ما؟ لماذا يقدّم لي معلومات استخباراتية معيّنة؟ إذا سمحنا له بالسيطرة على سلاح، فإن ذلك يطرح سؤالاً أخلاقيًا حقيقيًا".

أوكرانيا كمختبر

استخدمت الولايات المتحدة خوارزميات، مثلاً، في الضربات الأخيرة التي استهدفت المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

لكن "التغيير الحقيقي لقواعد اللعبة الآن هو أن أوكرانيا باتت مختبرًا للاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي".

ومنذ شنت روسيا حربها ضد أوكرانيا في 2022، بدأ الفرقاء "تطوير وطرح حلول بواسطة الذكاء الاصطناعي لمهام مثل الاستطلاع الجغرافي المكاني والعمليات باستخدام أنظمة ذاتية التشغيل والتدريب العسكري والحرب الإلكترونية"، وفق فيتالي غونشاروك من مرصد الذكاء الاصطناعي الدفاعي في جامعة هلموت شميت في هامبورغ.

يقول غونشاروك "نتيجة ذلك، أصبحت الحرب في أوكرانيا أول نزاع يتنافس فيه الطرفان باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي بات عاملاً حاسمًا للنجاح".

التفوق على الخصم والخطر النووي

لعل "ذي ترمينايتور"، الروبوت القاتل الذي يفقد البشر السيطرة عليه، مجرّد قصة خيالية اخترعتها هوليوود، إلا أن الحسابات التي تجريها الآلة بكل برود تعكس واقع الذكاء الاصطناعي الحديث الذي يفتقر إلى غريزة البقاء والتشكيك.