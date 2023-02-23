ذكاء اصطناعي يمكنه رصد آلاف الأجسام الكونية الجديدة

وطبق الباحثون تقنية تعلم الآلة على 277 ألف جسم فضائي مجهول، بهدف تصنيف طبيعته إلى ثقب أسود أو نجم نيوتروني أو قزم أبيض أو نجم، ما يساعد المجتمع العلمي الفلكي في دراسة كل جسم فضائي لوحده في المستقبل.

واستطاع الباحثون تأسيس منهجية جديدة لدمج تقنيات تعلم الآلة الجديدة في الأبحاث الفضائية، ما يوظف البيانات العلمية التي تتوصل المراصد الفلكية إليها في اكتشافات جديدة عن الكون.