لـ"حرية أكبر ودخل أعلى".. ماسك يدعو الصحفيين للكتابة على "إكس" مباشرة
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم"تويتر"، في منشور عبر حسابه الشخصي على المنصة، الصحفيين إلى النشر مباشرة في المنصة، إذا كانوا يريدون "حرية أكبر للكتابة، ودخلًا أعلى"، على حد وصفه.
ويعتزم إزالة العناوين من روابط المواقع الإخبارية التي ينشرها مستخدمو المنصة، وفقًا لما ذكر موقع "aitnews"، الذي بين أن المنصة ستجري تغييرًا كبيرًا على طريقة ظهور الروابط فيها، حيثُ من المتوقع أن تظهر الروابط فقط مع الصورة البارزة فيها بدون عناوين مرفقة.
وأشار إلى أنه رغم أن الروابط ستظل تعمل بشكل سليم، إلا أن إخفاء عناوينها قد يقلل فرص النقر عليها، ويخفض الزيارات إلى المواقع الخارجية عبر "إكس"، التي تسعى إلى إجبار المدونين والصحفيين على كتابة المقالات فيها مباشرةً عوضًا عن نشر الروابط الخارجية.
ونوه الموقع إلى أن المنصة عمدت خلال الأيام الماضية إلى إبطاء فتح الروابط الخارجية، وتأخير الوصول إلى المواقع الإخبارية الشهيرة والمنصات المنافسة، مثل "ثريدز" و"إنستغرام" و"فيسبوك".
ويمكن نشر مقالات طويلة نسبيًا في إكس والاستفادة من برنامج مشاركة الأرباح فقط في حالة الاشتراك في خدمة "إكس بريميوم"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر بلو".
ويُجري ماسك الكثير من التغييرات الكبيرة في المنصة التي يملكها، في محاولة لتحويلها إلى تطبيق شامل يقدم خدمات متعددة، بالإضافة إلى زيادة عدد المستخدمين ورفع مستوى التفاعل في ظل وجود منصات منافسة، وفي مقدمتها منصة "ثريدز" التابعة لشركة "ميتا".