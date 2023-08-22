لـ"حرية أكبر ودخل أعلى".. ماسك يدعو الصحفيين للكتابة على "إكس" مباشرة

ويعتزم إزالة العناوين من روابط المواقع الإخبارية التي ينشرها مستخدمو المنصة، وفقًا لما ذكر موقع "aitnews"، الذي بين أن المنصة ستجري تغييرًا كبيرًا على طريقة ظهور الروابط فيها، حيثُ من المتوقع أن تظهر الروابط فقط مع الصورة البارزة فيها بدون عناوين مرفقة.

وأشار إلى أنه رغم أن الروابط ستظل تعمل بشكل سليم، إلا أن إخفاء عناوينها قد يقلل فرص النقر عليها، ويخفض الزيارات إلى المواقع الخارجية عبر "إكس"، التي تسعى إلى إجبار المدونين والصحفيين على كتابة المقالات فيها مباشرةً عوضًا عن نشر الروابط الخارجية.