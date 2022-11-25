تقنيات ذكية تسهم في تجنب الحوادث والازدحامات المرورية

توصل باحثون من جامعة "فاندربيلت" الأمريكية لتقنية جديدة تسهم في تجنب وقوع الحوادث والازدحامات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويتعرض النقل المروري في الطرقات لمشكلة الازدحام المروري في كثير من المدن والعواصم العالمية، لذا لجأ الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي في تجربة مؤخراً لبحث تأثيره على سلوك السائقين وطبيعة حركة المرور.

وأظهرت دراسات سابقة أن البشر لا يستطيعون القيادة بشكل آمن في حالات الازدحام المروري الكثيف ويُصابون بالارتباك ما يؤدي إلى حصول حوادث مرورية.

وتضمنت الدراسة الأخيرة إجراء تجربة على سيارات مجهزة بنظام ذكاء اصطناعي، تسير على طريق مزدحم بين الولايات، ما أدى إلى تخفيف الازدحام على الطريق وتقليل توتر السائقين.

وسمح برنامج الذكاء الاصطناعي بتقليل الحاجة إلى الوقوف والانطلاق، ما ينعكس إيجابيا على توفير الوقود وتخفيض تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات الكربون من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.