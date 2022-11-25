تقنيات ذكية تسهم في تجنب الحوادث والازدحامات المرورية
توصل باحثون من جامعة "فاندربيلت" الأمريكية لتقنية جديدة تسهم في تجنب وقوع الحوادث والازدحامات المرورية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويتعرض النقل المروري في الطرقات لمشكلة الازدحام المروري في كثير من المدن والعواصم العالمية، لذا لجأ الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي في تجربة مؤخراً لبحث تأثيره على سلوك السائقين وطبيعة حركة المرور.
وأظهرت دراسات سابقة أن البشر لا يستطيعون القيادة بشكل آمن في حالات الازدحام المروري الكثيف ويُصابون بالارتباك ما يؤدي إلى حصول حوادث مرورية.
وتضمنت الدراسة الأخيرة إجراء تجربة على سيارات مجهزة بنظام ذكاء اصطناعي، تسير على طريق مزدحم بين الولايات، ما أدى إلى تخفيف الازدحام على الطريق وتقليل توتر السائقين.
وسمح برنامج الذكاء الاصطناعي بتقليل الحاجة إلى الوقوف والانطلاق، ما ينعكس إيجابيا على توفير الوقود وتخفيض تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات الكربون من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
وتضمنت التجربة قيادة 100 سيارة تسافر على جزء بطول 24 كيلومترا من الطريق صباحا، واختبر الباحثون إمكانية سير 5% من السيارات بالسرعة نفسها، ما قلل الازدحام بعد تجهيز السيارات بمعدات للتواصل اللاسلكي لإرسال المعلومات واستقبالها.
واستفاد الباحثون من خاصية التحكم المتكيفة، التي تسمح بتثبيت سرعة السيارة مع تكييف السرعة وفق المسافة بين مقدمة السيارة والسيارة التي أمامها.
وعدل الباحثون عمل الخاصية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصبح متوافقة مع حركة السير الكاملة على الطريق؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.
وتضمنت عملية اتخاذ القرار الذكية مرحلة سحابية لجمع المعلومات وإعداد خطة لتحديد سرعة المركبات، ثم تُرسل الخطة إلى السيارات لتحللها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتتخذ أفضل طريقة لتطبيقها.
ودرس الباحثون حالات الازدحام الضبابية التي تسير فيها السيارات ببطء ضمن أعداد كبيرة على الطريق، وانطلقوا من نتائج تجربة قديمة في اليابان أظهرت كيفية حصول هذا النوع من الازدحام.
وتضمنت التجربة اليابانية وضع 20 سائقا على مسار دائري والقيادة بسرعة ثابتة، ما أدى بعد مرور وقت قصير إلى حصول حالات توقف وانطلاق متتابعة.
ويعود سبب حدوث الازدحام الضبابي إلى ضغط سائق ما على الفرامل لسبب ما، ما يؤدي إلى توقف الشخص الذي قبله بقوة وازدياد شدة التوقف من سائق إلى الذي يليه.
ويسبب ذلك موجة من وقوف السيارات، وعند انتهائها تتسارع السيارات بسرعة ما يسبب وقوفا أكثر وتشكل ازدحام جديد.
ومن المتوقع تطوير النظام لاستخدامه قريبا في السيارات ذاتية القيادة، ما يمكن أن يقلل من استخدام الفرامل بنسبة 98% ويوفر الوقود بنسبة 40%، وزيادة المسافة المقطوعة بنسبة 14%.