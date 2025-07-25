منها تجربة الملابس.. "غوغل" تقدم ميزات تسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تستعد "غوغل" لإطلاق 3 ميزات تسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة لجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر خصوصية، ومناسبًا للميزانية.

والميزات الثلاث الجديدة، هي: أداة تجربة الملابس افتراضيًا، وتتبع الأسعار المحسّن، وميزة الإلهام البصري، التي قد تغير طريقة التسوق عبر الإنترنت.

تجربة الملابس

وإحدى الميزات التي انتظرها المستخدمون بفارغ الصبر هي تجربة الملابس افتراضيًا.

وجرى الإعلان عن أداة "جربها" من "غوغل" لأول مرة في مؤتمر "Google I/O" في شهر أيار/مايو الماضي.

وكانت تلك الأداة متاحة في البداية كميزة تجريبية من خلال "Search Labs"، قبل أن تُصبح متاحة للجميع في الوقت الراهن، وذلك عبر البحث، و"Google Shopping"، وصور "غوغل".

وللاستفادة من الميزة ما عليك سوى النقر على أيقونة "جربها" على أي قطعة ملابس، وتحميل صورة كاملة، وسيعرض لك الذكاء الاصطناعي كيف ستبدو عليك، ويمكنك حتى حفظ إطلالاتك المفضلة، ومشاركتها مع أصدقائك.

تنبيهات الأسعار

وقامت "غوغل" أيضًا بتحديث تنبيهات الأسعار الخاصة بها لتصبح أكثر ذكاءً فيما يتعلق بعادات التسوق لديك.

والآن، عند النقر على "تتبع السعر" لمنتج ما، يمكنك تحديد المقاس واللون والحد الأقصى للسعر الذي ترغب في دفعه بدقة.

وتعتمد الميزة على مخطط التسوق الضخم من "غوغل" لرصد العروض على الإنترنت، الذي يرسل إليك تنبيهات فقط عندما يطابق المنتج معاييرك بدقة.

تصميم الملابس

وتُعد ميزة تصميم الملابس الأكثر طموحًا هي إلهام تصميم الملابس المولّدة بالذكاء الاصطناعي، والتي سيتم إطلاقها هذا الخريف.

وسيتمكن المستخدمون من وصف ما يبحثون عنه، وسيُنشئ الذكاء الاصطناعي من "غوغل" أمثلة بصرية، ثم يطابقها مع منتجات حقيقية يمكنك شراؤها بالفعل.