أندرويد يقدّم طرقا ذكية لتجربة التطبيقات بأمان

لا تزال الطريقة التقليدية لتجربة تطبيقات أندرويد هي الأكثر شيوعًا، حيث تبدأ بالدخول إلى متجر بلاي، وتثبيت التطبيق، ومن ثم تجربته، وبعدها حذفه إذا لم ينل الإعجاب.

وهذه العملية السريعة أصبحت عادة لدى معظم المستخدمين، لكنها لم تعد الخيار الوحيد أو الأفضل في ظل تطور نظام أندرويد وظهور مزايا جديدة.

مساحة خاصة

في أحدث إصدارات أندرويد، أُضيفت ميزات تتيح للمستخدمين تجربة التطبيقات بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة، دون المساس ببياناتهم أو خصوصيتهم، وذلك من خلال ميزة Private Space التي تتيح تثبيت التطبيقات في بيئة معزولة عن النظام الأساسي.

وهذه التطبيقات لا تعمل في الخلفية ولا تصل إلى بيانات الهاتف الأخرى؛ ما يمنح المستخدم حرية تجربة أي تطبيق جديد دون القلق من التتبع أو الإعلانات المزعجة أو الأذونات الزائدة.

وتعتبر هذه المساحة بمثابة المكان الذي تمر به التطبيقات قبل تثبيتها بشكل دائم على الهاتف.

والتطبيقات التي تُظهر سلوكًا مشبوهًا، أو تتطلب اشتراكات غير مبررة، أو تحتوي على أعطال، يتم حذفها فورًا.

أما التطبيقات المفيدة، فتنقل إلى النظام الأساسي بعد إعادة التثبيت. يذكر أنه، وفي حال عدم توفر هذه الميزة، يمكن استخدام نظام المستخدمين المتعددين في أندرويد، وإنشاء ملف مستخدم ثانٍ مخصص لتجربة التطبيقات قبل تثبيتها على الحساب الرئيسي.

أرشفة التطبيقات

بدلاً من حذف التطبيقات التي لا تُستخدم كثيرًا، يمكن للمستخدمين الآن أرشفتها عبر ميزة جديدة في أندرويد 15 والإصدارات الأعلى. وتتيح هذه الميزة إزالة ملفات التثبيت لتوفير المساحة، دون فقدان البيانات أو الإعدادات.

وعند استعادة التطبيق المؤرشف، يعود بكامل إعداداته، بما في ذلك الحسابات، والأذونات، وقنوات الإشعارات.

أخبار ذات علاقة تحدث إليها.. غوغل تطرح ميزة تحرير الصور بالصوت لمستخدمي أندرويد

وهذا مفيد لتطبيقات مثل خدمات النقل المحلية أو تطبيقات التسوق الموسمية.

أدوات متقدمة

لمن يرغب في مزيد من التحكم، هناك أدوات مثل Installer X، التي تتيح تحكمًا أوسع في الأذونات والخصائص، لكنها تتطلب صلاحيات متقدمة مثل القيام بعملية Root للهاتف.

في الخلاصة، لم تعد تجربة التطبيقات تقتصر على التثبيت ثم الحذف. فمع أدوات مثل Private Space وميزة الأرشفة، أصبح بإمكان مستخدمي أندرويد تجربة التطبيقات بذكاء، وتوفير المساحة، وزيادة الأمان. وهذه المزايا الجديدة تستحق أن تُجرّب قبل اتخاذ قرار حذف التطبيق نهائيًا.