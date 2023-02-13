طالب سوري يطور معصما اصطناعيا لمساعدة فاقدي الأطراف
طور المبتكر السوري زين العابدين زريق، الطالب في السنة الخامسة في المعهد العالي السوري للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، معصما اصطناعيا يمتاز بثلاث درجات حرية، ما يعزز عمل الأذرع الاصطناعية الحالية التي يستخدمها فاقدو الأطراف.
ويعمل المعصم الجديد من خلال آليات تفرعية تربط بين ثلاثة محركات لأداء الحركات المطلوبة بكفاءة، وتمتاز التقنية الجديدة بقدرتها على تخفيف وزن الذراع الاصطناعية، نتيجة مشاركة المحركات للحمل فيما بينها، ما يجعلها أصغر حجما.
واعتمد زريق على وضع المحركات في قاعدة الذراع بدلا من تحميل المحركات للأوزان عند تركيبها في مقدمة الذراع، ما يسبب عادة في عبء إضافي على مستخدم الذراع الاصطناعية.
وقال زريق لـ"إرم نيوز" إن "فكرة الابتكار نبعت من الحاجة إلى تأمين ثلاث درجات لحرية الحركة في المعصم دون زيادة في الوزن أو تعقيد كبير في التصميم الميكانيكي للذراع".
وأجرى زريق بحثا مفصلا عن المحاولات السابقة لتوظيف الآليات التفرعية في مجال زيادة حرية حركة الأذرع الاصطناعية.
وتعمل الآليات التفرعية بشكل عام على تأمين الحركة المرغوبة من خلال تشارك المحركات بالحركة نفسها، على عكس الآليات التسلسلية التي يكون كل محرك فيها مسؤولا عن حركة معينة، ما يؤدي إلى حمل كل محرك لوزن المحركات التي تليه، وحركتها وفقا لحركته.
أما الابتكار الجديد فيعتمد على ثلاثة محركات موجودة في القاعدة، تسهم مع بعضها في تأمين دوران النهاية الطرفية للمعصم وفق ثلاثة اتجاهات من خلال رابطة كروية.
وأجرى المبتكر السوري تجربة على التحكم بالذراع بوساطة برنامج "ماتلاب" على الحاسوب، الذي يعطي أوامر التحريك إلى بطاقة التحكم "آردوينو نانو" ليدخل المستخدم شكل الحركة المطلوب من الذراع، وبعد إجراء حسابات معينة تتحدد زوايا الحركة المطلوبة من المحركات، وتُرسل من الحاسوب إلى الذراع لتتحرك وفق الحركة المطلوبة.
ويعمل زين العابدين زريق، البالغ من العمر 22 عاما، في تدريب فرق "روبوتيكس" وشارك في معارض تقنية وعلمية عدة؛ منها معرض "سيرياتك" ومعرض كلية "الهمك".
وسبق أن حاز زريق على المركز الثامن على مستوى العالم في أولمبياد الروبوت العالمي في هنغاريا، الذي يقام بشكل سنوي في أماكن مختلفة حول العالم.
ويأمل زريق بتطوير ابتكاره من خلال تزويد يد اصطناعية ذات خمسة أصابع، بذكاء اصطناعي يحدد شكل القبضة المناسبة للإمساك بالقطع، ويسعى إلى متابعة تحصيله العالي في مجال الروبوتيكس ويتخصص بالأذرع الروبوتية.