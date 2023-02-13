طالب سوري يطور معصما اصطناعيا لمساعدة فاقدي الأطراف

طور المبتكر السوري زين العابدين زريق، الطالب في السنة الخامسة في المعهد العالي السوري للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، معصما اصطناعيا يمتاز بثلاث درجات حرية، ما يعزز عمل الأذرع الاصطناعية الحالية التي يستخدمها فاقدو الأطراف.

ويعمل المعصم الجديد من خلال آليات تفرعية تربط بين ثلاثة محركات لأداء الحركات المطلوبة بكفاءة، وتمتاز التقنية الجديدة بقدرتها على تخفيف وزن الذراع الاصطناعية، نتيجة مشاركة المحركات للحمل فيما بينها، ما يجعلها أصغر حجما.