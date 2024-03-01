تعرف على أبرز تسريبات "آيفون 16"

كشفت تسريبات من مصادر داخل شركة "أبل" وبعض الخبراء عن أبرز مواصفات سلسلة "آيفون 16"، التي من المُقرر أن تُطلقها الشركة الأمريكية في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.

زيادة في الحجم

سيزداد حجم "آيفون 16 Pro/16Pro Max"، حيثُ سيكون أول تحديث للحجم تقوم به "أبل" منذ عدة سنوات، إذ من المتوقع أن يأتي "آيفون 16 Pro" بشاشة 6.3 بوصة، بينما يأتي "Pro Max" بشاشة 6.9 بوصة، كما سيزيد الوزن قليلاً بسبب الحجم الأكبر، فيما لن يتغير حجم طرازات "آيفون 16" القياسية.

شرائح جديدة

وتعمل "أبل" على تصميم شرائح "A-series" جديدة لطراز "آيفون 16 Pro"، مبنية على أحدث التكنولوجيا بدقة 3 نانومتر، وهو ما سيؤدي لتحسينات على الكفاءة والأداء.