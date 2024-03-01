تعرف على أبرز تسريبات "آيفون 16"
كشفت تسريبات من مصادر داخل شركة "أبل" وبعض الخبراء عن أبرز مواصفات سلسلة "آيفون 16"، التي من المُقرر أن تُطلقها الشركة الأمريكية في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل.
زيادة في الحجم
سيزداد حجم "آيفون 16 Pro/16Pro Max"، حيثُ سيكون أول تحديث للحجم تقوم به "أبل" منذ عدة سنوات، إذ من المتوقع أن يأتي "آيفون 16 Pro" بشاشة 6.3 بوصة، بينما يأتي "Pro Max" بشاشة 6.9 بوصة، كما سيزيد الوزن قليلاً بسبب الحجم الأكبر، فيما لن يتغير حجم طرازات "آيفون 16" القياسية.
شرائح جديدة
وتعمل "أبل" على تصميم شرائح "A-series" جديدة لطراز "آيفون 16 Pro"، مبنية على أحدث التكنولوجيا بدقة 3 نانومتر، وهو ما سيؤدي لتحسينات على الكفاءة والأداء.
ويمكن أن تتميز شريحة "A18" من الجيل التالي والمصممة لنماذج "آيفون 16Pro" بمحرك عصبي تمت ترقيته مع عدد أكبر من النواة، مما يسمح بتحسين أداء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
تكنولوجيا العرض
ومن المتوقع أن تتبنى طرازات "آيفون 16" تقنية عرض "OLED" ذات العدسات الدقيقة الجديدة لتحسين سطوع الشاشة وتقليل استهلاك الطاقة، مما قد يؤدي إلى تحسين عمر البطارية.
الأزرار الخارجية
من المرجح، بحسب التسريبات، أن تتمتع طرازات "آيفون 16 Pro" بنفس أزرار الطاقة ومستوى الصوت مثل طرازات "آيفون 15Pro"، دون أي تغييرات، لكن "أبل" تُخطط إضافة زر جديد، وهو "زر التقاط الصور"، الذي سيتم وضعه على نفس الجانب مثل زر الطاقة ومثل بقية أزرار "آيفون 16Pro".
وسيكون زر الالتقاط ميكانيكيًا، لكنه سيكون قادرًا على الاستجابة للضغط واللمس، وسيتمكن مستخدمو "آيفون" من تكبير وتصغير الصورة عن طريق التمرير لليسار واليمين على الزر، وتحديد بؤرة التركيز بضغطة خفيفة، وتنشيط تسجيل التقاط الصورة أو الفيديو بضغطة أكثر قوة.
الألوان المتوفرة
ويمكن أن تتوفر طرازات "آيفون 16Pro" بلونين جديدين، بما في ذلك "Desert Titanium" و"Titanium Gray"، إذ من المرجح أن يكون الأول مشابهًا لخيار اللون الذهبي في "آيفون14Pro"، ولكنه أغمق، بينما يشبه اللون الثاني (الرمادي تيتانيوم) ظل اللون الرمادي الفلكي، الذي تم تقديمه على "آيفون6" في عام 2014، وقد تستمر "أبل" أيضًا في تقديم ألوان التيتانيوم الأسود والأبيض والطبيعي.
تحسينات حرارية
من المتوقع أن تشتمل طرازات "آيفون 16" على تصميم حراري جديد يقاوم ارتفاع درجة الحرارة، حيثُ يقال إن "أبل" تعمل على نظام حراري من الجرافين مع غلاف بطارية معدني من شأنه تحسين تبديد الحرارة، إذ يتمتع الجرافين بقدرة توصيل حرارية أعلى من النحاس المستخدم في المشتتات الحرارية لهواتف "آيفون".
كاميرات أقوى
ووفقًا للتسريبات، يمكن أن يحتوي "آيفون 16Pro /Pro Max" على مستشعر كاميرا رئيسي أكثر تقدمًا بدقة 48 ميغابكسل يستخدم تقنيات متطورة للحصول على أداء أفضل.
وقد يشتمل جهاز "Pro Max 16" على مستشعر كاميرا أكبر بنسبة 12% لتحسين النطاق الديناميكي وطمس الخلفية ورفع الأداء في الإضاءة المنخفضة.
ومن المتوقع أيضًا أن تحتوي طرازات "آيفون 16Pro" على عدسة فائقة الاتساع تمت ترقيتها لإلتقاط المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى تحسين الصور عند التصوير في وضع 0.5x، خاصة في البيئات منخفضة الإضاءة.
ومن المحتمل أن تعمل مثل الكاميرا العريضة بدقة 48 ميغابكسل، والتي تستخدم تجميع البكسل لدمج البيانات من أربعة بكسلات في بيكسل فائق واحد للحصول على جودة صورة أفضل.
وتحدثت التسريبات عن إحتمالية أن تحتوي الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 48 ميغابكسل المستخدمة في "آيفون 16Pro Max" على عدسة هجينة من 8 أجزاء مع عنصرين زجاجيين و6 عناصر بلاستيكية، إلى جانب تحسينات على عدسات الكاميرا المقربة والواسعة للغاية، كما سيحتوي "آيفون 16" على تقريب بصري 5 مرات على الأقل وتقريب رقمي 25 مرة على الأقل.
مساحة التخزين
من المتوقع أن تشتمل طرازات "آيفون 16Pro" على مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع تقديم "أبل" أيضًا طرازات بسعة 256 غيغابايت و512 غيغابايت، رغم ورود أنباء تفيد بأن طرازات "آيفون 16Pro" يمكن أن توفر ما يصل إلى 2 تيرابايت من مساحة التخزين، الأمر الذي لم يتم تأكيده بعد.
واي فاي 7
ويمكن أن تتبنى هواتف "آيفون 16" الجيل التالي من تقنية "واي فاي 7"، والتي من المتوقع أن توفر سرعات لا تقل عن 30 غيغابت في الثانية، ويمكن أن تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ما سيوفر سرعات نقل قصوى أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية.
قوة البطارية
تشير التسريبات إلى أن طرازات "آيفون 16Pro" ستستخدم تقنية البطاريات المكدسة، مما قد يؤدي إلى سعة أعلى وعمر أطول، وتعد البطاريات المكدسة شائعة في السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية، ولكنها تعد تقنية ناشئة للهواتف الذكية.
ويمكن أن تأتي البطارية المكدسة جنبًا إلى جنب مع شحن سلكي أسرع بقدرة 40 واط وشحن "ماغسايف" بقدرة 20 واط، وستأتي البطارية بتصميم جديد وموصل محدث وسعة 3355 مللي أمبير.
قدرات الذكاء الاصطناعي
وتطرقت التسريبات إلى "أبل" ستقدم مع نظام التشغيل "iOS 18"، مميزات "سيري" جديدة مدعومة بنماذج لغات كبيرة، ويمكن أن تقتصر بعض ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتطورة على طرازات "آيفون 16".
ميكروفون محسن
من المتوقع أن تتميز هواتف "آيفون 16" بميكروفون محسّن، حيثُ سيكون له مقاومة محسنة للماء ونسبة إشارة إلى ضوضاء أفضل من شأنها تحسين تجربة "سيري" بشكل كبير، ومن المتوقع أيضًا أن يكون الميكروفون الجديد قادرًا على سماع أوامر المستخدم بشكل أفضل.
آيفون 16 الترا
وتحدثت بعض التسريبات المتضاربة حول إمكانية وجود "آيفون 16 ألترا"، إما كهاتف خامس متطور أو كبديل لجهاز "آيفون 16 Pro Max"، إلا أن الأمر غير الواضح لغاية الوقت الراهن.