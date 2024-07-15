ميزة جديدة.. واتساب تحول المراسلات الصوتية إلى نص

تختبر شركة واتساب ميزة جديدة يتم من خلالها تحويل المراسلات الصوتية تلقائيًّا إلى نص، حسبما ظهر في بعض النسخ التجريبية.

وعلى غرار رسائل غوغل، ستسمح الوظيفة الجديدة للمستخدمين بتجنب متاعب المرور عبر رسالة صوتية من خلال تقديم نسخة نصية من الرسالة لهم.

ويبدو أن واتساب قد طرحت ميزة نسخ الملاحظات الصوتية الجديدة لعدد قليل من المستخدمين في بلدان معينة ضمن البرنامج التجريبي للتطبيق.

وبالتحديد ظهرت لأولئك الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من واتساب الذي يحمل رقم "2.24.15.5" لنظام التشغيل أندرويد، والذي يتوفر حاليًا للتنزيل من متجر غوغل بلاي.

وتعمل الميزة الجديدة على تمكين ميزة تحويل الرسائل الصوتية إلى نص لكل من الرسائل الصوتية الواردة والصادرة.

ولتفعيل هذه الميزة سيتعين على المستخدمين تنزيل حزمة إضافية، وتتوفر حاليًا باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية، وقد تكون متاحة بلغات أخرى في المستقبل.

وتقول واتساب إن تحويل الصوت إلى نص يتم على الجهاز نفسه؛ لذلك لن يتمكن أحد غيرك من قراءة محتويات النسخ.

فوائد مختلفة

وتعدّ ميزة نسخ الملاحظة الصوتية مفيدة إذا كنت في بيئة صاخبة مع سماعات الرأس أو لا ترغب في تشغيل الملاحظة أمام الآخرين على مكبر الصوت، كما يمكن أن تكون مفيدة إذا تلقيت رسالة صوتية طويلة.

وبما أن الصوت يُحَوَّل إلى نص، فقد تتمكن أيضًا من البحث من خلال الرسائل الصوتية كما تفعل عند البحث عن نص في نافذة دردشة واتساب.

العديد من الميزات الجديدة

في الأسابيع القليلة الماضية، تلقى واتساب العديد من الميزات الجديدة مثل Meta AI، وهو روبوت محادثة يشبه ChatGPT.

ويقال إنه كان يعمل على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل Imagine Me، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء نسخة بالذكاء الاصطناعي لأنفسهم عبر Meta AI وبينما سيتعين على المستخدم النقر فوق أكثر من صورة واحدة لنفسه للحصول على تمثيل دقيق للذكاء الاصطناعي، ضمنت واتساب التحكم الكامل من خلال السماح لك بحذفها في أي وقت.