يحتوي نظام التشغيل "macOS" على مجموعة مزدهرة من التطبيقات، يمكن لكل منها تنفيذ المهام التي كنتَ في السابق تضطر إلى القيام بها بنفسك؛ ما يوفر لك الوقت والجهد.

ومن أبرز هذه التطبيقات:

تطبيق Shortcuts

إذا كنت تريد بدء أتمتة الإجراءات على جهاز "ماك" الخاص بك، فلا يوجد مكان أفضل للبدء من تطبيق "Shortcuts" الخاص بشركة "أبل".

ويأتي هذا التطبيق محملًا على جهاز كمبيوتر "أبل"، ولديه مجتمع ضخم من المستخدمين الذين يقومون بإنشاء اختصارات ومشاركتها مع بعضهم بعضًا. لذلك لن تفتقر أبدًا إلى الأفكار والإلهام.

ويتيح لك تطبيق "Shortcuts" تنفيذ مجموعة من الإجراءات بالترتيب الذي تحدده. وبمجرد بدء تشغيل اختصار، سيعمل على تنفيذ الإجراءات في تعليماته بسرعة، وهي طريقة ممتازة لأداء المهام الشاقة أو الطويلة أو المملة. كذلك، يمكنك تعيين اختصارات ليتم تشغيلها تلقائيًّا دون الحاجة إلى أي تدخل منك.

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تطبيق Keyboard Maestro

وإذا كنت تتطلع إلى ما هو أبعد من "Shortcuts"، فما عليك سوى التوجه مباشرة إلى تطبيق رائع يسمى "Keyboard Maestro"، وهذا التطبيق عبارة عن برنامج تشغيل آلي، يتحكم في أي شيء يمكنك تخيله تقريبًا، ويسرّع يومك بشكل لا يقاس.

ويمكنك استخدام "Keyboard Maestro" لملء نماذج موقع الويب تلقائيًّا، وترتيب نوافذ التطبيق، وإنشاء تقارير نصية، وتشغيل الحسابات، وفتح التطبيقات والمستندات، وغير ذلك.

ويأتي هذا التطبيق مع مئات الإجراءات والشروط التي يمكن دمجها في أي شيء تريد القيام به. كل هذا يجعل "Keyboard Maestro" أحد أفضل تطبيقات "ماك"، الذي يجب أن يكون في أعلى قائمتك إذا كنت تتطلع إلى تعزيز إنتاجيتك.

تطبيق Alfred

ومع تفوق نظام "Alfred" في الأتمتة، فهو بارع في أكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، يمكنه تحديد موقع ملفاتك بسرعة، والتحكم في الموسيقى الخاصة بك دون الحاجة إلى التبديل إلى "Apple Music أوSpotify"، وبالإضافة إلى ذلك يسمح تطبيق "Alfred" بالتحكم في جهاز "ماك" على مستوى عميق، وإرساله إلى وضع السكون، والوصول إلى تفضيلات النظام، وإفراغ سلة المهملات، والمزيد.

ولكن يصبح هذا التطبيق أكثر قوة عندما تبدأ في استخدام ميزات التشغيل الآلي الخاصة به. وبمجرد تثبيت "Alfred Powerpack"، ستتمكن من الوصول إلى طريقة جديدة لاستخدام جهاز "ماك" الخاص بك.

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تطبيق MacUpdater

قد يكون تحديث جهاز "ماك" وجميع تطبيقاته أمرًا مملًا حقًّا. ولكن كل هذا يمكن أن يصبح شيئًا من الماضي إذا كنت تستخدم "MacUpdater"، فهذه الأداة الرائعة تتحقق من جميع تطبيقات "ماك" المثبتة لديك لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى ترقية.

وإذا كانت كذلك، فستُجري التحديثات في الخلفية نيابةً عنك، ما يتيح لك الاستمرار في العمل الأكثر أهمية في هذه الأثناء. وهذا يعني أنها ليست فقط وسيلة لتوفير الوقت، ولكنها أيضًا مفتاح لأمن جهاز "ماك" الخاص بك، من خلال التأكد من حصول جهازك على آخر التحديثات الأمنية.