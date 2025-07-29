بعد انتهاء الدعم في أكتوبر.. طرق لاستمرار استخدام ويندوز 10

ستنهي مايكروسوفت رسميًا دعم ويندوز 10 في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبعد هذا التاريخ، لن يتلقى ويندوز 10 تحديثات الأمان، وتحديثات البرامج، والميزات الجديدة، والدعم الفني من مايكروسوفت.

مع ذلك سيظل ويندوز 10 قادرًا على العمل بعد انتهاء الدعم، والفرق الوحيد هو أنك لن تحصل على التحديثات الضرورية لحماية نظام ويندوز من البرامج الضارة والمخترقين.

تحديثات أمان ممتدة

إذا لم تكن مستعدًا للانتقال إلى ويندوز 11 الذي يأتي بميزات الذكاء الاصطناعي الرائعة، فهناك بعض الطرق لمواصلة استخدام ويندوز 10 بأمان بعد انتهاء الدعم.

في هذا السياق، تقدم مايكروسوفت برنامج تحديثات أمان ممتدة مدفوعة، حيث يمكنك دفع رسوم لمايكروسوفت للحصول على تحديثات أمان مهمة لجهازك.

وسيساعد هذا في حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من التهديدات الخطيرة، ولكن هذه التحديثات لن تتضمن أي ميزات أو دعم جديد.

وتبلغ تكلفة برنامج تحديثات الأمان الممتد حوالي 30 دولارًا سنويًا للمستخدمين الأفراد.

كذلك، هنالك طريقة ثانية للحصول على برنامج تحديثات الأمان الممتدة، وذلك عبر استخدام 1000 نقطة من نقاط مكافآت مايكروسوفت لدفع ثمن هذا الاشتراك.

على سبيل المثال، تنزيل تطبيق بيج وحده من مايكروسوفت يعطيك 500 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك طريقة أخرى للحصول على برنامج تحديثات الأمان الممتدة دون دفع رسوم لمايكروسوفت، وهي من خلال استخدام نظام النسخ الاحتياطي لويندوز على OneDrive .

لكن المشكلة هنا هي أن OneDrive يوفر 5 جيغابايت فقط من سعة التخزين، والتي ستنفد بسرعة كبيرة.

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ثم يتعين عليك في النهاية الدفع للترقية إلى اشتراك OneDrive مدفوع للاحتفاظ بالعرض.

يذكر أن أرخص اشتراك في OneDrive هو 20 دولارًا أمريكيًا، والذي يمنحك 100 جيغابايت من سعة التخزين.

وإذا كنت لا ترغب في دفع أي مبلغ لشركة مايكروسوفت مقابل تحديثات الأمان لعام آخر، يمكنك تثبيت برنامج مكافحة فيروسات جيد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والحفاظ على تحديث جميع البرامج المهمة المتصلة بالإنترنت، مثل المتصفحات والمتاجر الإلكترونية، وتأكد من تقليل استخدام الإنترنت إلى أدنى حد.

وهذه هي الطرق الوحيدة التي تتيح لك الاستمرار في استخدام ويندوز 10 بأمان بعد انتهاء الدعم في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

في الختام لا بد من تسليط الضوء على ضرورة ترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى ويندوز 11 قريبًا لتوفير المال والحفاظ على أمان بياناتك.