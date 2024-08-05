يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة غوغل Chrome على إنجاز المهام بسرعة، ما يجعل تجربة التصفح الخاصة بك أكثر إفادة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كنا نستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجربة تصفح في Chrome أسرع وأكثر أمانًا وإفادة للمساعدة بتجنب المواقع الضارة، وإنشاء ترجمات في الوقت الفعلي للوسائط، وتنظيم علامات التبويب بشكل أفضل، والكتابة بثقة أكبر.

والآن، تتوفر ثلاث ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي باستخدام أحدث نماذجه من "غوغل" في متصفح Chrome من خلال قوة أداة غوغل Lens.

طريقة جديدة للبحث عما تراه

وسهّل غوغل Lens بالفعل البحث عما تراه على هاتفك، ومع طرح أحدث تحديث لـ Chrome خلال الأيام القليلة القادمة، فإننا سنحصل على نفس الإمكانيات من غوغل Lens مباشرة إلى متصفح الكمبيوتر.

وهذا يعني أنه سيكون بإمكاننا بسهولة تحديد أي شيء نراه على الويب والبحث عنه وطرح أسئلة عنه، كل ذلك من دون مغادرة علامة التبويب الحالية.

وللاستفادة من أداة غوغل Lens على الكمبيوتر الخاص بك، حدد أيقونة Lens في شريط العناوين، ثم انقر أو اسحب فوق أي شيء تريد البحث عنه.

ويمكن أيضًا استدعاء غوغل Lens من خلال النقر بزر الماوس الأيمن، أو من قائمة النقاط الثلاث، وبعد إجراء تحديد، سترى المطابقات المرئية والنتائج في اللوحة الجانبية.

ويمكن بعد ذلك استخدام البحث المتعدد لتنقيح بحثك حسب اللون أو العلامة التجارية أو تفاصيل أخرى، أو يمكنك طرح أسئلة متابعة للتعمق في موضوع ما، وبناءً على سؤالك، قد تحصل على استجابة من الذكاء الاصطناعي تجمع بين المعلومات الأكثر صلة من جميع أنحاء الويب.

مقارنة المنتجات عبر المواقع

عند التسوق عبر الإنترنت، من المحتمل أن تجد نفسك تتنقل بين علامات تبويب "Tab" متعددة لقراءة المراجعات والبحث عن الأسعار، وقد يكون من المرهق القيام بكل هذا التبديل بين علامات التبويب ذهابًا وإيابًا.

إلا أنه في الأسابيع القليلة القادمة، سيقدم Chrome ميزة مقارنة علامات التبويب، وهي ميزة جديدة تقدم نظرة عامة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمنتجات من علامات تبويب متعددة، وكل ذلك في مكان واحد.

فتخيل أنك تبحث عن مكبر صوت محمول جديد يعمل بتقنية البلوتوث لرحلة قادمة، ولكن تفاصيل المنتج والمراجعات منتشرة عبر صفحات ومواقع ويب مختلفة.

وقريبًا، سيعرض Chrome جدول مقارنة يجمع كل التفاصيل الأساسية ومواصفات المنتج والميزات والسعر والتقييمات في علامة تبويب واحدة، بذلك ستتمكن من المقارنة بسهولة واتخاذ قرار مستنير من دون التبديل اللانهائي بين علامات التبويب والمواقع.

اكتشاف سجل التصفح

يساعدك سجل Chrome بالفعل في العثور على الموقع الذي زرته، ولكنك لم تحفظه، ولا تتذكر كيفية إعادة تتبع خطواتك للعودة إليه.

إلا أنه قريبًا، سيعمل Chrome على تسهيل البحث عن تلك المواقع التي زرتها بطريقة أكثر تفاعلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وما عليك سوى الوصول إلى سجلك وكتابة شيء مثل ما هو متجر الآيس كريم الذي نظرت إليه الأسبوع الماضي.

وسيعرض لك Chrome الصفحات ذات الصلة من سجل التصفح الخاص بك. وسيكون استخدام هذه الميزة اختياريًا تمامًا، ويمكنك تشغيلها أو إيقاف تشغيلها بسهولة في إعداداتك. لكن لن تتضمن هذه الميزة أيضًا أي بيانات تصفح من وضع التصفح المتخفي.