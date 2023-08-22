كيف يبدو النجم قبل موته؟
التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا، صورة للسديم الدائري، الذي قام نجم يحتضر بقذف طبقاته الخارجية إلى الفضاء.
السديم المعروف باسم ميسييه 57 يبعد حوالي 2600 سنة ضوئية عن الأرض، وهو يمثل الحالة التي قد تصيب شمس مجموعتنا الشمسية خلال 5 مليارات عام.
تم نشر صورة مماثلة التقطها ويب في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الصورة الجديدة التي تم التقاطها بكاميرا مختلفة على المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، كشفت عن تفاصيل لم يسبق لها مثيل في المناطق الخارجية للحلقة.
وأظهرت الصورة بوضوح الأقواس الموجودة خلف الحلقة الرئيسة.
تشكل السديم في مرحلة العملاق الأحمر للنجم المركزي، قبل أن يتخلص من معظم مواده ليصبح النجم القزم الأبيض الساخن الحالي.
ومن خلال تحليل الصور المختلفة للسديم الدائري، يأمل الباحثون في فهم أفضل للعمليات المعقدة وراء تكوين وتطور الأجسام المشابهة له.
وبعد خمسة مليارات سنة من الآن، يعتقد العلماء أن شمسنا ستنمو لتصبح نجمًا عملاقًا أحمر، أكبر بأكثر من 100 مرة من حجمها الحالي.