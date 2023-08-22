كيف يبدو النجم قبل موته؟

تم نشر صورة مماثلة التقطها ويب في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الصورة الجديدة التي تم التقاطها بكاميرا مختلفة على المرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، كشفت عن تفاصيل لم يسبق لها مثيل في المناطق الخارجية للحلقة.

وأظهرت الصورة بوضوح الأقواس الموجودة خلف الحلقة الرئيسة.