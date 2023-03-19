السعودية تعزز أمنها السيبراني بإطلاق 6 مبادرات جديدة

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عدة مبادرات جديدة في مجال الأمن السيبراني، وذلك خلال استضافتها النسخة الأولى من حدثها المعلوماتي البارز "الملتقى الوطني للأمن السيبراني".

وتحت شعار "الأمن السيبراني دفاع وتمكين وتنمية"، عقدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية، ملتقاها الذي تم خلاله الكشف عن 6 إطلاقات لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة.

وشملت تلك الإطلاقات خدمات استقصاء التهديدات السيبرانية، وإضافة خدمات جديدة في البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، وحزمة التمكن السيبراني، والبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني "آمن" بالشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

يضاف إلى ذلك إطلاق النسخة الثانية من برنامج "سايبرك" لتنمية قطاع الأمن السيبراني، وبرنامج الابتكار في الأمن السيبراني "سايبرك الابتكار" بالتعاون مع شركة "نيوم" والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت".

وتأتي تلك الإطلاقات "ضمن جهود الهيئة الرامية إلى رفع جاهزية الجهات الوطنية للتصدي للمخاطر السيبرانية المتجددة، وتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني، وتحفيز منظومة الصناعة المحلية والابتكار في القطاع".

ولفتت الهيئة إلى "أهمية توحيد الجهود الوطنية لتعزيز أمن الفضاء السيبراني باعتباره أولوية وطنية لحماية المقدرات الاقتصادية والبنى التحتية في المملكة".