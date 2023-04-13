الهشاشة الرقمية تدفع تايوان إلى البحث عن حلول عبر الأقمار الصناعية

واجه وانغ تشوانغ-جين، الذي يعمل في نزل في أرخبيل ماتسو التايواني الصغير، صعوبات بالغة في التواصل مع الزبائن بعد تعطل كابلَين كهربائيين تحت الماء بطريقة غامضة في شباط/فبراير ما عكس ضعف تايوان في المجال الرقمي.

قُطع الكابلان، اللذان يربطان الأرخبيل القريب من بر الصين الرئيسي، بالجزيرة التايوانية الرئيسية، بفارق بضعة أيام، أحدهما على بعد 50 كيلومترًا من ماتسو والآخر على بعد 40 كيلومترًا منه، بحسب شركة تشونغوا تيليكوم.

وتشتبه هيئة الاتصالات التايوانية في مسؤولية سفن الصيد أو الشحن الصينية.

ومنذ العام 2021، سُجّلت عشرات الحوادث المماثلة، ما يدفع حاليًا المسؤولين في تايوان إلى اللجوء إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بدلًا من الكابلات.

ويساهم أيضًا التهديد العسكري الصيني المتنامي في تعزيز هذا الميل للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ويقول وانغ (35 عامًا) "قطع الكابلات البحرية أعاقنا كثيرا فنحن نعتمد جميعنا كثيرا على الانترنت".

وتأثرت أيضًا حركة السياحة في ماتسو سلبا إذ كان من الصعب على الزبائن أن يحجزوا أو يدفعوا عبر الانترنت، حسبما تقول آمبر تشين الموظفة في فندق.

ويقول العضو في الحزب الديموقراطي التقدّمي الحاكم تشينغ يون-بين "أعتقد أن الصين مدركة للوضع. كان من السهل منع مثل هذا العمل التخريبي، لكنها لم تفعل ذلك".

وأثار العطل في الاتصالات تساؤلات حول الأمن القومي في تايوان وهشاشة جزيرتها الرئيسية المتصلة بالعالم من خلال 12 كابلًا بحريا، بالإضافة إلى الكابلين الذين يربطانها بأرخبيل ماتسو، في حال اندلاع حرب مع الصين.

ويتساءل مدير مكتب الحزب الديموقراطي التقدّمي في ماتسو ليي وين "إذا كان عطل في الإنترنت ممكنا في ماتسو، ألا يمكن أن يحدث أيضا في تايوان؟"

ستارلينك؟

ويضيف "تدرس حكومتنا الكثير من التكنولوجيات الجديدة، مثل الأقمار الصناعية الموضوع في مدار منخفض التي لعبت دورًا حاسمًا في الحرب في أوكرانيا، لتوفير اتصالات آمنة".

تقوم تايوان حاليًا بتجربة أجهزة استقبال تعمل عبر الأقمار الصناعية بهدف تركيبها في حوالى 700 موقع عبر أراضيها.

في مقابلة أجرتها العام الماضي، أكّدت وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية أودري تانغ أن الهدف هو توفير اتصال بالإنترنت للسكان طالما يمكنهم "رؤية السماء".

وتنص الخطة على ميزانية قدرها 540 مليون دولار تايواني (16,2 مليون يورو) على مدى عامين لضمان الاتصالات للحكومة "في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب"، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الرقمية.

بحسب تقارير إعلامية، ناقش عضوان في الكونغرس الأميركي مع الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين إمكانية نشر شبكة لنظام "ستارلينك" للأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبايس إكس" التي يرئسها إيلون ماسك، مثلما نُشرت أقمار ستارلينك لتحسين الاتصالات في أوكرانيا.

ولم تردّ "سبايس إكس" كما الرئاسة التايوانية على طلب التعليق من وكالة فرانس برس.

وأكّدت وزارة الشؤون الرقمية أن تايوان "مستعدة للتعاون مع أي مزود مؤهل لخدمات الأقمار الصناعية".

يتهم سكان أرخبيل ماتسو سفن الصيد وسفن الشحن الصينية، التي تمرّ بانتظام بالمياه التايوانية، بقطع الكابلات أثناء إسقاط المرساة أو جرف قاع البحر.

فرصة

في السنوات الثلاث الأخيرة، طرد خفر السواحل التايواني أكثر من أربعة آلاف سفينة كانت تحاول إزالة الرمال من قاع البحر في تايوان لمشاريع بناء في الصين.

يقول خبراء إنه رغم غياب الدليل على أن الصين قطعت الكابلات عمدًا، فإن الحادث سمح لبكين بالحصول على معلومات قيّمة.

ويقول الخبير العسكري في تايبيه تزينغ يي-سوو "تسنّت للصين فرصة لاختبار قدرة العسكريين والمدنيين في ماتسو على الصمود في المجال الرقمي".

اضطّر سكان ماتسو، البالغ عددهم ثمانية آلاف نسمة تقريبًا، على التعامل مع شبكة اتصال طوارئ بطيئة للغاية، قبل أن يتمّ إصلاح الكابلات في نهاية آذار/مارس.

تحدث صيّادون في ماتسو، وهم يعتمدون على الإنترنت في تلقي طلبات زبائنهم، عن التأثير السلبي لانقطاع الاتصالات في حياتهم.

ويقول وانغ تشيا-وين (45 عامًا) "كان الاتصال بالانترنت بطيئًا جدًا جدًا وكانت الرسائل لا تصل حتى. حين كنت أتلقى اتصالات، كان الخطّ ينقطع حتى قبل أن أتمكّن من إنهاء جملتي".

شكّل انقطاع الاتصالات في ماتسو على مدى عدة أسابيع مثالًا لما ستكون الحياة عليه بالنسبة لسكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون شخص في حال انقطاع الاتصالات على الجزيرة.

ويقول الخبير العسكري في جامعة تشينغشي الوطنية الجنرال المتقاعد ريتشارد هو "سيستهدف الغزو الصيني، في حال حدوثه، وسائل التواصل"، مضيفًا "عزّزت الحوادث الشكوك حول مستوى استعداد تايوان".